«الإمارات للدراجات» يعلن عن تشكيل فريق للسيدات

المصدر: (أبوظبي - وام)

أعلن فريق الإمارات للدراجات الهوائية أمس عن تعاونه مع فريق «آلي بي تي سي ليوبليانا» للسيدات لتشكيل فريق دراجات إماراتي للسيدات في عام 2022، ويأتي الإعلان عقب انطلاق سباق باريس-روبيه للسيدات الذي أدى إلى تعزيز رياضة الدراجات للسيدات، إلى جانب عودة جولة فرنسا للسيدات التي ستقام صيف 2022، والتي من المتوقع أن تساهم في تطوير رياضة الدراجات للسيدات وتعزيز شعبيتها.

وقال ماورو جيانيتي، مدير فريق الإمارات: «يسرنا أن نعلن تأسيس فريق للسيدات يشارك في المنافسات العالمية، ويساهم في مشروع فريق الإمارات العالمي الطموح الذي انطلق عام 2017 ويهدف إلى تطوير رياضة الدراجات، ومن خلال التعاون مع فريق آلي بي تي سي ليوبليانا، وجدنا الفرصة المناسبة التي كنا نبحث عنها، ونعمل مع الاتحاد الدولي للدراجات على تجهيز الوثائق اللازمة للحصول على ترخيص الجولة العالمية من 1 يناير 2022، وسنتمكن في الأسابيع المقبلة من تحديد أطر العمل النهائية وسنكون جاهزين لعرض المشروع».

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