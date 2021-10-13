إغلاق باب التسجيل لأولى جولات قوارب التجديف غداً

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يغلق يوم غدٍ باب التسجيل للمشاركة في سباق دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً - الجولة الأولى من بطولة دبي للموسم 2021 - 2022، الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة الموسم الجديد يوم السبت المقبل.

وكان نادي دبي الدولي للرياضات البحرية قد استهل فعاليات الموسم الجديد، يوم الجمعة الماضي من خلال أولى جولات بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً والتي حققت نجاحاً كبيراً بمشاركة 35 قارباً، حيث تم فتح باب التسجيل لثاني فعاليات الموسم الجديد سباق دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً والذي يجمع نخبة الملاك والنواخذة من محبي رياضات الموروث الشعبي البحري.

واعتمدت اللجنة المنظمة للسباق الساعة الرابعة عصراً من يوم السبت المقبل موعداً لانطلاقة أول أشواط الأمسية، والتي تتضمن مرحلتين كالمعتاد، حيث تبحر قوارب التجديف في قناة دبي المائية في منطقة الجداف وقبالة محمية خور دبي للحياة الفطرية، ويكون خط البداية في عمق القناة قبالة فيستيفال سيتي وخور دبي لمسافة تصل إلى 2.3 كيلو متر.

اجتماع تنويري

وأعلنت اللجنة المنظمة عن انعقاد الاجتماع التنويري مع النواخذة والملاك المشاركين غداً لتوضيح كل الأمور والرد على الاستفسارات، فيما سيبدأ البرنامج الزمني للسباق يوم السبت في فترة الظهيرة مع الفحص الفني والتدقيق على المشاركين.

وأخطرت اللجنة المنظمة الملاك والنواخذة المشاركين في الحدث بالتعليمات والشروط الخاصة بالمشاركة ، حيث يشارك في كل قارب 9 أفراد من بينهم سكوني و8 بحارة «7 مواطنين واثنان من المقيمين في الدولة» وسيكون وزن القارب مفتوحاً.

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ويعد سباق الجولة الأولى من بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً يوم السبت المقبل واحداً من سباقين سيتم اعتماد نقاط الترتيب العام فيهما من أجل اختيار أصحاب المراكز من الأول وحتى العشرين للمشاركة في أغلى بطولات موسم قوارب التجديف المحلية 30 قدماً سباق كأس آل مكتوم 2021، والذي يحمل هذا العام نسخة اليوبيل الفضي احتفاءً بالنسخة رقم 25 للسباق العريق والذي انطلق عام 1998.

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