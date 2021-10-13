دوري أبوظبي للبادل تنس نوفمبر المقبل

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن تنظيم دوري أبوظبي للبادل تنس، الذي سيقام خلال الفترة من نوفمبر 2021 حتى فبراير من العام المقبل، وذلك في إطار سعيه المتواصل لتقديم المبادرات والأنشطة والفعاليات المجتمعية التي تشجع فئات المجتمع على ممارسة الرياضة ودعم التطورات التي تحققها رياضة البادل تنس والإقبال المجتمعي الذي تشهده. وستقام منافسات الدوري في ملاعب البادل تنس في نادي أبوظبي للكريكت ونادي أبوظبي الرياضي وراديسون بلوا وليتس بادل، كما رصد مجلس أبوظبي الرياضي جوائز مالية وعينية للفائزين في منافسات الدوري بمختلف فئاته، وسيتم الكشف عن اللائحة الفنية وطريقة التسجيل في الدوري ورعاة الحدث خلال الفترة المقبلة.

وأكد عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي أن الإقبال المجتمعي الكبير الذي تشهده ملاعب بادل التنس في أبوظبي والتفاعل المهم الذي تحققه اللعبة أخيراً، دفعنا لتقديم مبادرة دوري أبوظبي للبادل تنس وإتاحة الفرصة لكل فئات المجتمع لتسجيل مشاركتهم والتنافس على ألقاب الدوري، ما يترجم خططنا الطموحة لتحفيز أفراد المجتمع على ممارسة الأنشطة الرياضية وتعزيز قيمة ومكانة الرياضة وأهميتها في المجتمع وجعلها نمطاً للحياة اليومية.

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بدوره قال طلال الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي: «نفخر بتنظيم منافسات دوري أبوظبي للبادل تنس بعد النجاحات الكبيرة التي تسجلها اللعبة في مجتمع أبوظبي، كما نحرص على استثمار الأعداد الكبيرة في منافسات بطولة منظمة تقام وفق لوائح فنية، وتساهم بمنح تكافؤ الفرص لجميع المشاركين وتعمل على تقديم حوافز أكبر لتسجيل مشاركة مميزة وواسعة في المنافسات التي تقام في ملاعب متنوعة، داعياً عموم فئات المجتمع لترقب الحدث الرياضي المجتمعي الجديد وتعزيز حضورهم في مشواره الجديد».

من جانبه عبّر محسن محفوظ عضو مجلس الإدارة مدير عام نادي أبوظبي الرياضي عن سعادته بإطلاق مجلس أبوظبي لدوري أبوظبي للبادل تنس، والذي سيشهد تنظيم مبارياته في ملاعب النادي التي ترحب بالجميع وتتطلع لاستضافة الحدث.

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