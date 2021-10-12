أبوظبي للكريكيت يضم الأيقونة ويحتفظ بالأسطورة

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن فريق أبوظبي للكريكيت عن التعاقد مع النجم الإنجليزي ليام ليفينجستون كلاعب رئيسي، إضافة إلى الاحتفاظ بخدمات الأسطورة كريس جايل، في إطار استعدادات الفريق للتنافس في دوري أبوظبي «تي 10» للكريكيت المقرر له في الفترة من 19 نوفمبر إلى 4 ديسمبر المقبل باستاد زايد للكريكيت.

كان مسؤولو الفريق قد أعلنوا قائمة اللاعبين خلال المؤتمر الصحافي الذي أقامته اللجنة المنظمة يوم الخميس الماضي بفندق دبليو بجزيرة ياس في العاصمة، على هامش قرعة الدوري.

ويضم التشكيل، اللاعب الجديد ليام ليفينجستون، كريس جايل، كريس بنيامين، داني بريجز، أحمد دانيال لطيف، فيدل إدواردز، محمد فراز الدين، كولين إنجرام، مارشانت دي لانج، أوبيد مكوي، روهان مصطفى، نافين الحق، فيل سولت، جيمي أوفرتون، وبول ستيرلينج.

ويعد كريس جايل الفائز بكأس العالم للرجال مرتين، أول لاعب في تاريخ لعبة الكريكيت يصل إلى 14 ألف نقطة (Runs) في مباريات T20، خلال النسخة الرابعة من بطولة أبوظبي في فبراير الماضي، بينما قدم ليام ليفينجستون نفسه كواحد من أكثر اللاعبين تألقاً في لعبة الكريكيت القصيرة.

ويتطلع بول فاربريس المدرب الجديد لفريق أبوظبي إلى العمل مع كلا اللاعبين اللذين سيشكلان ثنائياً قوياً على مستوى العالم.. وقال فاربريس: «كريس جايل هو نجم شباك التذاكر في لعبة الكريكيت، عندما يمسك المضرب يتأكد المشجعون أن هناك شيئاً رائعاً ومذهلاً للغاية سيفعله».

وأضاف: جايل شخص تعلم أنه لن يقودك للانتصار فقط، ولكن سيلهم الفريق بأكمله، هناك لاعبون في الفريق يتطلعون لما حققه من إنجازات كأسطورة في اللعبة، ويريدون إظهار أفضل ما لديهم عندما يلعبون بجانبه، وسيكون من الرائع بالنسبة لي الجلوس ومشاهدة كريس جايل والاستمتاع بوجوده في الفريق والعمل معه لأول مرة في مسيرتي التدريبية.

وعن ضم ليام ليفينجستون قال فاربريس: سعيد بالتعاقد مع هذا النجم الذي يتحدث عنه الجميع في إنجلترا، لاسيما أنه سيقود منتخب بلاده في بطولة كأس العالم T20 للرجال 2021، ونحن محظوظون لأنه أصبح عضواً في فريقنا.

وقال خلال المؤتمر الصحافي: لا شيء أفضل من أن تكون مدرباً للفريق المضيف للبطولة، اللاعبون متحمسون للعب في بطولة أبوظبي T10، وكمدرب أريد أن أكون جزءاً من الأمر، خصوصاً وأن البطولة مبتكرة ومتطورة وستقام في مكان رائع، أعتقد أنها تتضمن كل عوامل النجاح باعتبارها إحدى البطولات الكبرى في روزنامة الموسم.

وقال اللاعب روهان مصطفى: «من الرائع الاستمرار مع الفريق بعدما لعبت معه موسمين مميزين، ونحن لدينا مدرب جيد للغاية، ونحاول الاستفادة من خبراته، وسيكون من الرائع أيضاً اللعب جنباً إلى جنب مع ليام ليفينجستون لأنه أحد أفضل لاعبي المضرب في العالم حالياً، وبالطبع استمرار كريس جايل أسطورة اللعبة الذي لا يقتصر دوره على الملعب فقط، ولكن خارجه وفي غرف الملابس».

ويعد الثنائي الجنوب أفريقي كولين إنجرام ومارشانت دي لانج من بين الوجوه الجديدة في فريق أبوظبي هذا الموسم، إضافة إلى الدوليين الإنجليزيين داني بريجز وفيل سالت، ولاعب الهند الغربية السريع فيدل إدواردز.

يذكر أن النسخة الخامسة من بطولة أبوظبي T10 للكريكيت تعود للعاصمة الإماراتية بعدما شاهد النسخة السابقة أكثر من 144 مليون شخص حول العالم على شاشات التلفزيون، وأكثر من 26 مليون مشاهدة على منصات «أو تي تي» و90 مليون مشاهدة على يوتيوب.

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