أبوظبي للتحدي يحتضن تجارب الإقامة واللياقة البدنية

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

يحتضن «أسبوع أبوظبي للتحدي» تجارب الإقامة واللياقة البدنية «إسكيب أند إيفولف» التي تمنح جمهور رياضات الفنون القتالية المختلطة فرصة الاستمتاع بإقامة فندقية فاخرة والتعرف عن قرب على أسرار رياضتهم المفضّلة على مدار يوميّن، ضمن أنشطة وفعاليات الأسبوع التي تتضمن أيضاً نزالات «يو إف سي 267 بلاهوفيتش ضد تيكسيرا» يوم 30 أكتوبر الجاري في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس.

وتنظم دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي برنامجاً من التجارب التي تتيح المجال أمام الجمهور للتواصل مع نجوم رياضات الفنون القتالية المختلطة، واستكشاف تدريبات اللياقة البدنية الخاصة بها، معززةً مكانة الإمارة كعاصمة لهذه الرياضات في منطقة الشرق الأوسط.

وتقدّم تجارب«إسكيب أند إيفولف» خلال يومين سلسلةً من ورش عمل لرياضات الفنون القتالية المختلطة، وتشتمل جلسات تدريبية على مهارات الهجوم والقدرات البدنية، تحت إشراف المدرب الدولي فراس ذهبي، وعدد من أبرز نجوم «يو إف سي»، منهم التونسي المُقيم في الإمارات منير لزاز المُلقب بالقناص، وتُستكمل الجلسات التدريبية بحوارات مفتوحة وورش عملٍ حصرية مع نجوم «يو إف سي».

وتتيح هذه التجارب أيضاً إمكانية التسجيل لحضور أنشطة «أسبوع أبوظبي للتحدي»، بما في ذلك المؤتمر الصحفي الخاص ببطولة «يو إف سي 267» في الاتحاد أرينا يوم الثلاثاء 28 أكتوبر الجاري، وفعالية الوزن في الاتحاد أرينا يوم الجمعة 29 من نفس الشهر، بالإضافة إلى الفعالية الرئيسية يوم السبت 30 أكتوبر أيضاً.

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