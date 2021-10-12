شرطة أبوظبي تكرم الفائزين بدرع مدير قطاع الأمن الجنائي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

كرمت شرطة أبوظبي الفائزين ببطولة درع مدير قطاع الأمن الجنائي، التي نظمها القطاع بالتنسيق مع مركز التربية الرياضية الشرطية بقطاع الموارد البشرية وتضمنت أنشطة اللياقة والتحدي (رجالاً وسيدات)، بجانب منافسات في الدراجات والجوجيتسو والكرة الطائرة (رجالاً).

كان فريق مديرية شرطة المناطق الخارجية، قد فاز بالمركز الأول في مسابقة الدراجات (رجالاً)، وحصل فريق مديرية شرطة الظفرة على الثاني، وجاء فريق مديرية شرطة العاصمة ثالثاً، وكرمهم العميد خالد أحمد مريش، نائب مدير قطاع الأمن الجنائي للشؤون الإدارية.

وفي نشاط اللياقة والتحدي «رجالاً»حقق فريق مديرية التحريات والمباحث الجنائية بالمركز الأول، ومديرية شرطة الظفرة ثانياً، ومديرية شرطة العين ثالثاً، وكرمهم العميد سالم البقمي، نائب مدير مديرية المناطق الخارجية للشؤون الإدارية.

وفي نشاط اللياقة والتحدي «سيدات» فاز فريق مديرية شرطة العاصمة بالمركز الأول، ومديرية شرطة العين بالمركز الثاني، وحاز مديرية التحريات والمباحث الجنائية على المركز الثالث، وكرمهن العقيد سعيد سهيل المزروعي، نائب مدير إدارة الخدمات الأمنية المساعدة في مديرية التحريات والمباحث الجنائية.

وحصل فريق أبوظبي على بطولة رجال الكرة الطائرة، وجاء فريق القرم بالمركز الثاني، وحل فريق البطين في المركز الثالث، وكرمهم بجانب لاعبي الجوجيتسو المقدم عتيق بطي المزروعي مدير فريق الجوجيتسو بالقطاع.

شارك في البطولة 167 منتسباً ومنتسبة من قطاع الأمن الجنائي، من الضباط وصف الضباط والأفراد والشرطة النسائية، تنافسوا خلال شهر، بواقع 44 لاعباً في بطولة اللياقة والتحدي، و18 لاعبة ببطولة اللياقة والتحدي، و15 لاعباً في بطولة الجوجيتسو، و 54 لاعباً في القطاع ببطولة اللياقة والتحدي.

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