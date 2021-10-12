فريتز وبراون ينضمان إلى مونفيس في بطولة «تاي بريك تنز دبي»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أصبح نجم مباريات الفَردي الأمريكي تايلور فريتز، والنجم الألماني المفضَّل لدى الجمهور داستن براون، آخر المنضمين إلى لائحة النجوم الذين سيخوضون منافسات بطولة التنس «تاي بريك تنز دبي» والتي تستضيفها دبي للمرّة الأولى في الشرق الأوسط مساء الجمعة 22 أكتوبر 2021 في «كوكا كولا أرينا» في «سيتي ووك».

وينضم كل من فريتز وبراون إلى النجم الفرنسي غايل مونفيس، واللاعب البريطاني رقم واحد، دان إيفانز، المشاركَين في هذه البطولة، بينما سيجري قريباً الإعلان عن المزيد من الأسماء اللامعة الأخرى.

يبلغ فريتز من العمر 23 سنة فقط، وهو يتمتّع بمسيرة مهنية رياضية مبهرة. ففي 2019 وبعمر 21 سنة، أصبح أصغر لاعب أمريكي بين أول 25 لاعباً في العالم منذ أيام آندي روديك في 2004، وفي السنة ذاتها، فاز في بطولة إيستبورن الدولية على العشب في مباراة شيّقة أمام سام كويري. أما في 2021، فصار اللاعب الأمريكي الأعلى تصنيفاً بفئة الرجال ضمن لائحة رابطة محترفي التنس، (ATP).

أصبح فريتز، المولود لأبوين من محترفِي رياضة التنس سابقاً، لاعباً محترفاً في العام 2015 بعد الفوز في البطولة الأمريكية المفتوحة للشباب. وهو يلعب بأسلوب بعيد ويتميّز بإرساله القوي، بالإضافة إلى تسديداته العرضية الحادّة في الملعب والتي يصعب على منافسيه ردّها. وهذا الأسلوب في اللعب يَعِدُ بمنح الجمهور الكثير من الحماسة والمتعة في منافسات«تاي بريك تنز»، والتي شارك فيها ببطولة إنديان ويلز سنة 2019.

أسلوب استعراضي

أما داستن براون، المعروف بلقب «دريدي»، بسبب شعره المجدول، فهو من أبرز اللاعبين المفضَّلين بين أوساط الجمهور بفضل أسلوب لعبه الاستعراضي المشوّق واستخدامه للتسديدات الخادعة بشكل متكرّر. كما أنه واحد من بين لاعبَين اثنين فقط حقّقا الفوز 100 بالمئة مقابل رافاييل نادال – إذ فاز أمام نادال المتميّز في بطولة هال المفتوحة سنة 2014 وفي ويمبلدون سنة 2015. ويشارك داستن في بطولات الفردي والزوجي على حدد سواء، وكسب 24 لقباً بالإجمال خلال مسيرته المهنية.

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