منافسة قوية تنتظر«آسيا والمحيط الهادئ للغولف»

المصدر: دبي- فائز بجبوج

يسعى البطل الصيني المدافع عن لقبه يوكسين لين إلى تحقيق إنجازٍ غير مسبوق من خلال الفوز بلقبه الثالث في بطولة آسيا والمحيط الهادئ للغولف، رغم المنافسة القوية التي تنتظره في مواجهة الياباني المتألق والمصنف أول عالمياً كيتا ناكاجيما ونُخبة لاعبي الغولف في المنطقة، ضمن فعاليات النسخة الـ 12 من البطولة التي تقام من 3-6 نوفمبر المقبل بملاعب نادي خور دبي للغولف واليخوت في دبي.

وفاز لين، البالغ 21 عاماً، بأول ألقابه عام 2017 في بطولة رويال ويلينجتون، لينجح لاحقاً في خطف اللقب من الياباني تاكومي كانايا بفوزه في نسخة البطولة لعام 2019 في شنغهاي.

واستطاع الوصول إلى المركز العشرين في التصنيف العالمي للاعبي الغولف الهواة خلال عامه الدراسي الأول في جامعة فلوريدا، وسيحاول أن يكون أول لاعب يحصد ثلاثة ألقاب في تاريخ البطولة، علماً بأن لين والياباني حامل لقب بطولة الأساتذة هيديكي ماتسوياما (حامل لقبي 2010 و2011) يُعدان الوحيدين اللذين نجحا في الفوز بلقب بطولة آسيا والمحيط الهادئ للغولف لأكثر من مرة.

قال لين، الذي يتمتع بخبرة اللعب على الملاعب الإماراتية، وأنهى منافسات بطولة أبوظبي ضمن جولة الرابطة الأوروبية في المركز الثلاثين:

يشكّل فوزي باللقب الثالث لبطولة آسيا والمحيط الهادئ للغولف، حلماً يتحول إلى حقيقة، وأعتبر مجرد وضعي بنفس الفئة إلى جانب هيديكي ماتسوياما، حامل لقب البطولة مرتين، إنجازاً فريداً.

في المقابل، يُقدم الياباني ناكاجيما مستويات عالية، إذ نجح في مشاركاته الثلاث الأخيرة في الفوز ببطولة اليابان للهواة، ولقب بطولة باناسونيك المفتوحة الأسبوع الماضي ضمن جولة الغولف اليابانية،

وأوشك على الفوز بلقب بطولة آسيا والمحيط الهادئ للغولف التي استضافتها سنغافورة عام 2018، قبل أن يتفوق مواطنه وصديقه المقرب كانايا بتسجيله 65 ضربة، وحصد ميدالية مارك ماكورماك لكونه أفضل اللاعبين الهواة في العالم، حيث حلّ في المركز الأول مكان كانايا بعد انتقال الأخير لممارسة الغولف الاحترافي في عام 2020.

وتجدر الإشارة إلى أنّ نسخة بطولة آسيا والمحيط الهادئ لهواة الغولف 2021 أول نسخة تستضيفها الإمارات، إحدى الدول الـ 42 الأعضاء في اتحاد آسيا والمحيط الهادئ للغولف، حيث تنضم إلى تشكيلة واسعة من فعاليات المحترفين والهواة التي تستضيفها دبي سنوياً، بما فيها بطولة أوميغا دبي ديزرت كلاسيك ضمن الجولة الأوروبية وبطولة موانئ دبي العالمية للغولف.

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