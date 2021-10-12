من هو رضوان الذي أهداه بيغ رامي لقب "مستر أولمبيا"؟

المصدر: البيان

أهدى ممدوح السبيعي الشهير بـ بيغ رامي لقب بطولة مستر أولمبيا 2021 لصديقه رضوان.

وقال بيغ رامي: "والده توفي قبل يومين، ورغم ذلك لم يتركني وتواجد معي"، كما أهداه لعائلته ولمدربه "عصب" وصديقه محمد محسن.

ووفقا لوسائل إعلام مصرية، فإن رضوان الكواتيحي صديق بيغ رامي كان متواجدا معه بالولايات المتحدة وتوفي والده منذ أيام، لكنه قرر عدم ترك زميله "بيغ رامي" حتى يفوز بالمسابقة.

وظهر بيغ رامي في فيديو مؤثر يشكر صديقه رضوان الكواتيحي، قائلا:"رضوان مش عارف أقولك أيه كتر خيرك وربنا يباركلي فيك".

ونجح بيغ رامي في كتابة اسمه بحروف من ذهب في كتاب أساطير رياضة كمال الأجسام،بعد فوزه باللقب للمرة الثانية على التوالي والتغلب على الأمريكي براندون كوري.

وجاء الترتيب النهائي للـTOP 5 على النحو التالي بيغ رامي في المركز الأول، والأمريكي براندون كورى في المركز الثاني، والإيراني هادي شوبان ثالثاً، ونيك والكر رابعاً، وهانتر لابرادا في المركز الخامس.

كما أهدى بيغ رامي لقب مستر أولمبيا الذي توج به للعام الثاني على التوالي لروح نجم كمال الأجسام الأمريكي، جورج بيترسون، الذي توفي، الأربعاء الماضي، وكان أحد المنافسين على لقب مستر أولمبيا 2021 في وزن الـ 212.

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