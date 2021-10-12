«الشعفار للاستثمار» ترعى «الشعفار جميرا للدراجات»

المصدر: (دبي- البيان الرياضي)

وقّعت شركة الشعفار للاستثمار، عقد رعاية لفريق الشعفار جميرا للدراجات الهوائية، لمدة عام واحد قابل للتجديد، بهدف المساهمة في تطوير أداء الفريق، وتحفيز دراجيه على تحقيق أفضل النتائج في الموسم الجديد.

وكشفت شركة الشعفار للاستثمار، عن تفاصيل الرعاية وأهدافها، وعن شعار وقمصان الفريق، خلال مؤتمر صحافي أمس، بحضور أسامة أحمد الشعفار رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية، مؤسس الفريق، وفيصل بن علي الشعفار عضو مجلس إدارة شركة الشعفار للاستثمار، ونورة الجسمي مديرة التسويق للفريق، وطاهر الطاهري مشرف الفريق.

وتوجه أسامة الشعفار بالشكر إلى شركة الشعفار للاستثمار، على رعايتها للفريق، مشيراً إلى أن هذه الرعاية، تأتي من منطلق المسؤولية المجتمعية للشركة.

وأضاف: ثقة شركة الشعفار للاستثمار، تحملنا مسؤولية أكبر لبذل المزيد من الجهود، للارتقاء بأداء الفريق، وتحقيق المزيد من النتائج الجيدة، لتحقيق أهدافنا المشتركة.

من جهته، أعرب فيصل بن علي الشعفار، عن سعادته بالانضمام لأسرة فريق الشعفار جميرا للدراجات .

وأوضح فيصل بن علي الشعفار، أن اتفاقية الرعاية، تتماشى مع أهداف فريق الشعفار جميرا للدراجات ، وتطلعاته لدعم نشر ثقافة هذه الرياضة بين اللاعبين الهواة المواطنين، وتشجيعهم على المشاركة في البطولات المحلية.

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