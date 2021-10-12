القمزي يحرز لقب مونديال الفورمولا 2 بالبرتغال

المصدر: ريبادرو- البرتغال - وام

أهدى فريق أبوظبي للزوارق السريعة إلى الإمارات إنجازاً عالمياً جديداً، بتحقيق لقب الجولة الثانية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا 2، عبر السباق الرئيسي للجولة والذي أقيم أول من أمس في مدينة ريبادورو بالبرتغال.

وحقق زورق «أبوظبي 35» بقيادة راشد القمزي لقب السباق الرئيسي بعد أن تفوق بالبقاء في الصدارة طيلة 40 دورة، في حين حل ثانياً البرتغالي دوارتي بينيفتي على «زورق 45»،وثالثاً المتسابقة السويدية بيمبا سجوهوم على «زورق 11».

وقفز القمزي بهذه النتيجة إلى وصافة الترتيب العام والمركز الثاني للبطولة برصيد 27 نقطة، ليصبح خلف المتصدر الليتواني إدجراس ريابكو صاحب الـ 29 نقطة الذي حل رابعاً في سباق ريبادورو، وبذلك تشتعل الإثارة في الصدارة على لقب البطولة للموسم الحالي، قبل الانتقال للجولة المقبلة التي ستقام الأسبوع في مدينة فيلا فيلها بالبرتغال أيضاً.

وحافظ القمزي بقوة على حظوظه في أن يتوج للمرة الثالثة بلقب البطولة هذا الموسم لا سيما وأنه فاز باللقب مرتين في موسمي 2017 و2019 مع فريق أبوظبي، وينشد ثالث الألقاب في موسم 2021.

تهنئة

وهنأ سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، الداعم الأول لفريق أبوظبي، مؤكداً أن الإنجاز تحقق بمتابعة ودعم مستمر من سموه، مضيفاً إن الفوز إنجاز عالمي للإمارات يتماشى مع توجيهات الحكومة الرشيدة بأهمية تحقيق الإنجازات العالمية، ورفع اسم الإمارات عالياً عبر المشاركات والمحطات التي يتواجد من خلالها فريق أبوظبي.

وقال الرميثي: «هدفنا دوماً تحقيق التمثيل الأفضل والتميز للرياضة البحرية الإماراتية ورفع علم الدولة وتقديم الصورة المشرقة لرياضة الدولة في كل المحافل».

وثمن التفوق في هذه الجولة مشيداً بالمستوى الكبير الذي حققه راشد القمزي في المنافسة خاصة وأنه دخلها وهو يعاني بعض الضغوط، وقال الرميثي: «تعرض القمزي لحادث انقلاب الزورق في الجولة الأولى، في سباق الزمن الأفضل وبالرغم من ذلك أنهى السباق في المركز الخامس، وفي الجولة الحالية تعرض لكسر في المحرك في التجارب الحرة في يوم السرعة وتم تغيير المحرك، وتفوق بتحقيق الزمن الأفضل والحفاظ على صدارة السباق الرئيسي أيضا، ويحسب ذلك للقمزي الذي حقق المطلوب في هذه الجولة، ومن المؤكد أن الجولة المقبلة ستكون حاسمة، وننتظر من القمزي أن يهدي الإمارات فرحة جديدة».

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