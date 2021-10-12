«تنس الإمارات» يشارك في كأس ديفيز بالبحرين

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يشارك منتخب الإمارات للرجال، في منافسات كأس ديفيز للتنس، والتي ستقام في مملكة البحرين، خلال الفترة من 18 - 25 أكتوبر الحالي، وذلك بمشاركة 13 دولة، وهي كل من الإمارات والسعودية وسنغافورة وسلطنة عمان واليمن وتركمانستان وقيرغيزستان وطاجيكستان ومنغوليا والعراق وكمبوديا وإيران، والبلد المستضيف البحرين.

ويمثل المنتخب الوطني، محمود نادر وعمر العوضي وعبد الرحمن الجناحي وفهد الجناحي، ومدير المنتخبات الوطنية محمود خليفة البلوشي، وتقام المنافسات في استاد البحرين الدولي للتنس، في مدينة عيسى في المنامة، وهي أول مشاركة دولية خارجية للمنتخب، منذ تفشي جائحة «كورونا» كوفيدا 19، وسيغادر المنتخب إلى المنامة اليوم، تمهيداً للانتظام بمعسكر تدريبي ختامي في البحرين لأربعة أيام، قبل انطلاق المنافسات.

هدف

وقال ناصر يوسف المرزوقي الأمين العام لاتحاد التنس: نشعر بسعادة بالغة، لعودة منتخباتنا الوطنية للمشاركات الدولية الخارجية، ونتطلع إلى أن يستعيد لاعبو المنتخب تحقيق النتائج الجيدة، ونتمنى أن يكونوا بجاهزية عالية، بعد فترة التوقف التي حدثت بسبب الإجراءات الاحترازية لجائحة «كورونا»، ونتمنى أن يحققوا أفضل النتائج، وتابع: هذه البطولة تعد إحدى أهم البطولات التي يلعب بها لاعبو المنتخب، ونتطلع إلى تحقيقهم لنتائج إيجابية.

من جهته، كشف مدير المنتخبات الوطنية محمود البلوشي، أن اللاعبين استعدوا لخوض منافسات البطولة بشكل طيب، وبما يتناسب ومكانتها، شاكراً اتحاد الإمارات للتنس، لتوفير كل الإمكانات والجهود المتاحة، من أجل الاستعداد الجيد لخوض منافسات هذه البطولة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز