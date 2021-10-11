أحمد الزيودي يفوز بعضوية المكتب التنفيذي لدولي التايكواندو

المصدر: وام

فاز العميد أحمد حمدان الزيودي رئيس إتحاد الإمارات للتايكواندو بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للتايكواندو وذلك في الانتخابات التي أقيمت اليوم عبر التواصل المرئي "زووم " بعد أن جمع 73 صوتا ليصبح أول إماراتي يفوز بعضوية المكتب التنفيذي لدولي التايكواندو، وليضيف لدولة الإمارات منصبا دوليا مستحقا جديدا تضاف للمناصب الدولية التي فاز بها ابناء الإمارات.

وتقدم رئيس وأعضاء اتحاد الإمارات للتايكواندو بالتهنئة الى القيادة الرشيدة بمناسبة فوز الزيودي بالمنصب الجديد للسنوات الاربع المقبلة، وأهدى رئيس الاتحاد إنجاز الفوز إلى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة والرئيس الفخري لاتحاد التايكواندو للدعم والرعاية التي تحظى بها الرياضة الإماراتية عموما والتايكواندو بشكل خاص.

وقال الزيودي " نبارك لدولة الإمارات الفوز التاريخي الذي لم يكن ليتحقق لولا الجهود الجبارة التي بذلت خلال السنوات الماضية والتي شهدت استضافة الفجيرة للجائزة الكبرى وبطولة العالم للمنتخبات وبطولة الفجيرة الدولية للتايكواندو والتي تعد إحدى أقوى البطولات على مستوى العالم اضافة الى المؤتمرات التحكيمية والإدارية".

وأكد أن الفوز بهذا المنصب يعزز من المسؤوليات الكبيرة والاستحقاقات ونتطلع إلى أن نكون على قدر الثقة التي وضعت بنا من قبل دول العالم التي صوتت لصالح دولة الإمارات العربية المتحدة .. مقدما شكره إلى جميع الجهات التي ساندت مرشح الإمارات وضمان الفوز بالعضوية.

وكانت الجمعية العمومية اختارت الدكتور تشو رئيسا للاتحاد الدولي بالتزكية تقديرا لجهوده المميزة في تطوير التايكواندو في العالم.

وبارك العميد الزيودي الى الدكتور تشو اختياره رئيسا للاتحاد الدولي للتايكواندو متمنيا له ولأسرة اللعبة في العالم المزيد من النجاح.

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