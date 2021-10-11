شرطة دبي تنظم فعالية البولينغ لأصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بمبادرة الروح الإيجابية ومجلس شرطة دبي لأصحاب الهمم وبرنامج سفراء الأمان، فعالية رياضة البولينغ لأصحاب الهمم «فئة الصم» في صالة «يــلا بولينغ» في مردف سيتي سنتر بمشاركة 25 رياضياً من فئة الصم.

وأكد العميد خالد شهيل، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع ورئيس لجنة مبادرة الروح الإيجابية، أن الفعالية تأتي ترجمة لتوجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، في تفعيل استراتيجية شرطة دبي لأصحاب الهمم 2016 - 2021، خاصة برنامج إدماج، ومد جسور التواصل بين شرطة دبي وفئة الصم من مرتب شرطة دبي وعائلاتهم وأفراد المجتمع من خلال تنظيم أنشطة ترفيهية وتوعوية تخلق أجواء من المرح والسعادة.

من جهتها أكدت فاطمة أبوحجير، منسق المبادرة وعضو في مجلس شرطة دبي لأصحاب الهمم، أن مشاركتهم تساهم في تحقيق أهداف مبادرة «الروح الإيجابية» التي تهدف إلى إسعاد المجتمع والارتقاء بجودة الحياة وتعزيز الانسجام الاجتماعي بين جميع مكونات المجتمع وضمان حياة سعيدة في الأحياء السكنية من خلال تنظيم فعاليات وأنشطة مجتمعية.

وفي نهاية الفعالية تقدم النقيب عوض مبارك، منسق المبادرة بالشكر إلى إدارة «يــلا بولينغ» في مردف سيتي سنتر متمثلة في أحمد النويهي، وشكر أيضاً المشاركين وأسرهم على تقديم كل الدعم لإنجاح الفعالية.

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