"الشارقة الرياضي" يطلق دبلوم تنظيم وإدارة الفعاليات الرياضية

المصدر: وام

يشارك 20 دارساً في دبلوم إدارة الأحداث والفعاليات الرياضية ضمن برنامج تمكين القيادات الذي أطلقه مجلس الشارقة الرياضي مؤخرا بالتعاون مع أكاديمية بحث وتطوير أنشطة علوم الرياضة "دراسا" في نادي ضباط الشارقة بحضور عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي و مريم يوسف الحوسني مدير إدارة الإستراتيجية والأداء بالمجلس والدكتور أحمد الشريف رئيس الأكاديمية

و يشتمل الدبلوم الذي يختتم في 17 اكتوبر الجاري على 90 ساعة تدريبية موزعة على 11ورشة ومحاضرة واقعية وعن بعد حضرها مشاركون من موظفي المجلس و موظفي الأندية العامين في مجال تنظيم وإدارة الأحداث والفعاليات الرياضية.

و قالت مريم يوسف الحوسني مدير إدارة الإستراتيجية والأداء بالمجلس إن الدبلوم يمثل أحد الموضوعات الأكاديمية لبرنامج تمكين"2" الذي يتضمن 6 دبلومات مهنية تخصصية ستقام على مدى 106 أيام عبر 350 ساعة تدريبية ويسعى المجلس من خلاله للإرتقاء بالكوادر وصقلها بما يتسق مع جهود المجلس في هذا السبيل.

و أشارت إلى أن برنامج الدبلوم الحالي تضمن في أسبوعه الأول المهارات القيادية والأسس العلمية لإدارة الفعاليات وآليات عمل الفرق واللجان والأسبوع الثاني احترافية التنظيم والأسبوع الثالث ضوابط وشروط التنظيم والأسبوع الرابع إستراتيجيات التسويق وإدارة وتنظيم البطولات على أن يختتم بعرض مشاريع التخرج.

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