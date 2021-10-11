«فارس الجناحي وسيباستيان» يتوجان بدولية البادل تنس

المصدر: دبي – فائز بجبوج

حقق الإماراتي فارس الجناحي مع زميله البرتغالي سيباستيان، لقب بطولة الاتحاد الدولي للبادل تنس التي أقيمت مؤخراً في العاصمة الروسية موسكو، بمشاركة 42 لاعباً يمثلون النخبة حول العالم.

يعد هذا الإنجاز، هو الأول من نوعه على المستوى الدولي في هذه اللعبة، خاصة أن هذه البطولة أقيمت تحت إشراف الاتحاد الدولي FIP للعبة البادل تنس.

فارس الجناحي اكد أن هذا الفوز جاء ثمرة للدعم الذي يحظى به من الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للبادل تنس، ولاتحاد اللعبة ونادي وورلد بادل أكاديمي، والعضو المنتدب به علي العارف.

أعرب فارس خلال اتصال هاتفي من روسيا مع (البيان الرياضي) عن سعادته البالغة بإحرازه هذا اللقب الأول بمسيرته الرياضية، وقال إنه كان حلماً وأصبح واقعاً، مشيراً إلى أنه بدأ ممارسة رياضة التنس الأرضي منذ 10 سنوات، وانتقل للبادل تنس منذ سنة واحدة فقط، حصل خلالها على التصنيف الـ 14.

أضاف إن هذه الرياضة اتحاد اللعبة بالدولة نجح في نشرها، كماً ونوعاً، وتمكن من تشكيل منتخب مميز يمثل حضوراً قوياً خارج الدولة.

وذكر أن دورة ند الشبا الرياضية، لعبت دوراً مهماً في انتشار اللعبة وتطورها محلياً وزيادة عدد ممارسيها من أبناء الوطن ومن مختلف الجنسيات بفضل البطولات السنوية التي تقام خلال الدورة، هذا إلى جانب افتتاح العديد من أندية اللعبة بالدولة.

ووجه فارس في ختام حديثه الشكر للجميع وخص بالشكر إدارة نادي وورلد بادل أكاديمي الذي وفر له جل متطلبات النجاح من حيث الملاعب وكافة متطلبات اللعبة من أدواتها وأجهزة فنية صاحبة الاختصاص، وكشف في نهاية حديثه انه حصل على منحة دراسية من النادي ليلتحق بالجامعة الكندية بدبي اعتباراً من هذا الموسم.

تهنئة

وجه علي العارف رئيس نادي وورلد بادل تنس التهنئة لفارس وزميله سيباستيان بحصولهما على البطولة الدولية التي تعتبر الأولى من نوعها على المستوى الدولي، وأكد على أن النادي يفتح أبوابة لجميع اللاعبين، ويسخر البنية التحتية من الملاعب والمرافق العامة للاعبين، إلى جانب توفير المدربين أصحاب الخبرات لممارسة اللعبة، وأوضح أن فارس الجناحي من خريجي أكاديمية اللعبة بالنادي.

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