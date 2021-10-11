عبد الله الشرقي يفتتح أول ملعب للبادل تنس بالفجيرة

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

تحت رعاية الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، وبحضور الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام والقوة البدنية، شهد نادي التنس بالفجيرة افتتاح أول ملعب للبادل تنس في الإمارة وذلك بحضور الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي وعبد الغفور بهروزيان رئيس مجلس إدارة نادي التنس وصلاح الحمد مدير نادي التنس بالفجيرة وعدد من كبار الشخصيات من الفجيرة ودبي.

وعقب إطلاق ضربة البداية أقيمت مباراة استعراضية على أرضية الملعب الجديد، شارك فيها الشيخ عبد الله الشرقي، وعدد من محترفي هذه اللعبة.

بدوره أشاد الشيخ عبد الله الشرقي بخطوة إقامة ملعب للبادل تنس في الفجيرة، مشيراً إلى وجود عدد كبير من محبي اللعبة في المنطقة الشرقية، ومعرباً عن أمله في أن يكون هذا الملعب نواة لتنظيم بطولات قادمة في الإمارة بمشاركة معظم هواة اللعبة.

بدوره وجه عبد الغفور بهروزيان رئيس مجلس إدارة تنس الفجيرة، الشكر للشيخ عبد الله الشرقي لحضوره افتتاح ملعب البادل تنس، مؤكداً على إدراج هذه اللعبة ضمن المسابقات التي تقام في النادي، وأشار إلى أن الهدف من إقامة الملعب الجديد، يتمثل في جذب شرائح المجتمع لممارسة الرياضة كأسلوب حياة يومي، والترويج للعبة وتوفيرها لراغبي هذه الرياضة في الإمارة عوضاً عن تكبدهم عناء السفر لممارستها في إمارات أخرى.

وأضاف بهروزيان بأن جميع المناسبات الرياضية التي يتم تنفيذها في النادي، تخضع لشروط وضوابط التباعد الاجتماعي وتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كوفيد 19.

تعد رياضة بادل تنس واحدة من الرياضات التي بدأت تأخذ انتشاراً سريعاً في دولة الإمارات حيث تجمع هذه الرياضة بين ثلاث ألعاب، هي الاسكواش والتنس والراكت، وتختلف في جوهرها من حيث القواعد التي تحكمها، وأسلوب اللعب، كما تتكون اللعبة من لاعبين أو أربعة لاعبين وتتطلب ممارستها استخدام مضارب صلبة تحتوي على أوتار على أرض ملعب أصغر حجماً من ملعب التنس المعروف.

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