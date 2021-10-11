بطلة أمريكا المفتوحة تؤكد مشاركتها في "بطولة مبادلة للتنس"

المصدر: وام

أعلنت شركة فلاش للترفيه، الجهة المُنظمة لبطولة مبادلة العالمية للتنس، عن مشاركة النجمة البريطانية إيما رادوكانو، بطلة بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، في بطولة مبادلة العالمية للتنس التي تعود إلى أبوظبي بنسختها الثالثة عشر لتقام في مدينة زايد الرياضية بين 16 و18 ديسمبر المقبل، وتستقبل أبرز لاعبي التنس

ويأتي تأكيد مشاركة البطلة العالمية ليعكس مكانة بطولة مبادلة العالمية للتنس، حيث تنضم البطلة إيما ابنة الـ 18 عاما بعد فوزها في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس في سبتمبر الماضي، مسجلة مجموعةً من الأرقام القياسية على ملاعب فلاشينج ميدوز لتصبح أول لاعبة تتأهل من مرحلة التصفيات، ضمن فئتي الرجال والسيدات، وتفوز بإحدى البطولات الأربع الكبرى منذ انطلاق بطولات التنس المفتوحة؛ وأصغر فائزة بإحدى البطولات الأربع الكبرى منذ فوز ماريا شارابوفا ببطولة ويمبلدون في عام 2004؛ وأول بريطانية تفوز بلقب فردي السيدات في إحدى البطولات الأربع الكبرى منذ فوز فيرجينيا وايد ببطولة ويمبلدون في عام 1977.

وتَعد مشاركة رادوكانو الجمهور بمتعة حقيقية في اليوم الأول من البطولة، حيث يشهد اليوم الأول مباراة حماسية في فئة السيدات، بالإضافة إلى سلسلة من المباريات الإقصائية في فئة الرجال، والتي تضم ستةً من أفضل لاعبي التنس في العالم.

وتعليقاً على انضمام إيما للنجوم المشاركين في البطولة، قال جون ليكريش، الرئيس التنفيذي لشركة فلاش للترفيه: "نواصل التزامنا بأعلى المعايير للارتقاء بالبطولة في كل عام لتقديم تجربة استثنائية لعشاق التنس، تلبي تطلعاتهم ورغباتهم، خاصةً مع السماح بعودة الجمهور لمدرجات الملاعب".

وتابع : "عملنا مع الهيئات الحكومية في أبوظبي والشركاء الرئيسيين لضمان عودة البطولة وإقامة فعالياتها في بيئة آمنة، وسعينا إلى استقطاب اللاعبين المتميزين في فئتي الرجال والسيدات، بمن فيهم إيما التي لمع نجمها مؤخراً بفضل أدائها المميز خلال الصيف، وحظيت بإعجاب جماهيري لافت، وعزز فوزها الرائع في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس هذا القرار، ودفعنا للتواصل معها".

وأضاف ليكريش: "انطلاقاً من التزامنا بتقاليد بطولة مبادلة العالمية للتنس وتاريخها الحافل في استقطاب أشهر الأسماء العالمية، نحرص على تقديم مباراة استثنائية بين إيما ومنافستها التي سيتم الإعلان عن اسمها قريبا. كما سيتم الإعلان عن أسماء جميع اللاعبين المشاركين في بطولة هذا العام خلال الأسابيع المقبلة، تأكيداً على قدرة أبوظبي على استضافة فعاليات دولية عالمية المستوى بمشاركة نخبة اللاعبين في العالم في بيئة آمنة وصحية".

وتتطلع رادوكانو، المصنفة الأولى في بريطانيا و22 عالمياً، إلى خوض منافسات بطولة مبادلة العالمية للتنس للمرة الأولى، لتسير على خطى أشهر اللاعبات في عالم التنس، مثل ماريا شارابوفا وسيرينا وفينوس ويليامز.

من جهتها، قالت إيما رادوكانو: " لدي توقعات رائعة عن أبوظبي والقاعدة الجماهيرية الواسعة التي تستقطبها رياضة التنس، وأعلم أن كل عشاق التنس فيها يتوقعون مني أفضل مستويات الأداء. وأعرف أن الإمارات تحتفل بالذكرى الخمسين لتأسيسها في بداية شهر ديسمبر المقبل، ولذا أتطلع لتجربة اللعب على أرض أبوظبي والتعرّف على كل ما تحتويه الإمارات من معالم ثقافية غنية. وأشعر بسعادةٍ كبيرة للمشاركة في اليوم الأول من المنافسات والذي سبق له أن شهد مشاركة أهم لاعبات التنس، وأخطط لمتابعة خطواتهن بتسجيل أداءٍ مميّز في البطولة".

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