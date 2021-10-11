سالم القاسمي: مكانة الإمارات سر فوزي برئاسة «آسيوي المبارزة»

المصدر: دبي- علي الظاهري

تقدم المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحاد الإماراتي والعربي للمبارزة بالتهنئة إلى الإمارات قيادة وشعباً، بمناسبة فوزه بمنصب رئاسة الاتحاد الآسيوي للمبارزة في الانتخابات الأخيرة، التي جرت على هامش اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد القاري في العاصمة الأوزبكية طشقند، وأضاف الشيخ سالم القاسمي لـ«البيان الرياضي»: إن الدولة تستحق هذا الإنجاز بعد المساعي الحثيثة لتعزيز حضور الإمارات، ورفع علمها في المحافل الدولية، مؤكداً أن الفوز بالمنصب القاري تحقق عن جدارة واستحقاق نتيجة عوامل، أبرزها السمعة الكبيرة والمكانة المرموقة التي تحتلها الدولة على خريطة العالم.

جاء ذلك خلال مراسم استقبال المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي في مطار دبي الدولي صباح أمس، والوفد المرافق له الذي ضم الدكتورة هدى المطروشي الأمين العام لاتحاد المبارزة، بحضور خالد عيسى المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة.

دور ريادي

وأكد الشيخ سالم القاسمي أن الدور الإيجابي والريادي المؤثر للإمارات في قطاع الرياضة وغيرها من القطاعات الأخرى خصوصاً في رياضة المبارزة إلى جانب العلاقات المميزة التي تربطهم بمختلف الدول، مهد الطريق إلى الوصول لقيادة دفة الاتحاد الآسيوي في الدورة الجديدة 2021- 2024 رغم صعوبة المنافسة أمام ممثل جمهورية سنغافورة لتتكلل الجهود بالفوز بـ 24 صوتاً مقابل 14 صوتاً أمام المرشح الآخر، موضحاً أن المبارزة تعتبر رياضة أولمبية، ومشاركة الإمارات في عملية صنع القرار على الصعيدين الآسيوي والدولي إلى جانب وضع استراتيجية ورؤى مستقبلية، سينعكس إيجاباً على تحقيق الحلم الأولمبي للدولة في الفترة المقبلة، كما أن تمثيل الدولة في المناصب العليا يترجم رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز ريادة الإمارات على مستوى مختلف القطاعات ومن بينها الرياضة.

تجارب ناجحة

ولفت الشيخ سالم القاسمي إلى أن الدولة تتطلع دائماً إلى المركز الأول، وسيحرص على نقل التجارب الإماراتية الناجحة إلى الاتحاد الآسيوي، وسيتم استثمار الخبرات في تطوير العمل الفني والإداري على الصعيد الآسيوي، ثم إلى الاتحاد الدولي، لافتاً إلى أن أنظار العالم تتجه دائماً إلى الإمارات.

وذكر الشيخ سالم القاسمي أن الوفود والأعضاء المشاركين في أكبر وأهم حدث عالمي للعبة المبارزة وهو اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للمبارزة «الكونغرس» في دبي قبل نحو 4 سنوات، تفاجأوا بمدى التطور الذي حققته الدولة وتجربتها الرائدة، كما أن العديد من الخصائص التي تتميز بها الإمارات مثل دورها في نشر رسالة السلام والتسامح واستضافة كبرى الفعاليات والأحداث، أسهم في تحقيق الإنجاز القاري، مشيراً إلى أن دبي ستستضيف الاجتماع الأول للمكتب التنفيذي في مطلع العام المقبل.

شكر وتقدير

توجه الشيخ سالم القاسمي بالشكر والتقدير إلى اللجنة الأولمبية الوطنية والهيئة العامة للرياضة والمجالس الرياضية في الدولة، وكل من أسهم في دعم برنامجه الانتخابي، واختتم قائلاً: إنه بعد نجاح استضافة العديد من البطولات الدولية للمبارزة، من المقرر استضافة بطولة عالمية أخرى في مطلع شهر أبريل المقبل في دبي، وستشهد مشاركة العديد من النجوم والأبطال الدوليين.

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