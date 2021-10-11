ختام ناجح لبطولة الشطرنج في «06 مول الشارقة»

المصدر: (الشارقة - البيان الرياضي)

اختتمت أول من أمس منافسات بطولة 06 مول المفتوحة للشطرنج السريع، والتي نظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بالتعاون مع إدارة مول 06 بالشارقة، وبمشاركة 110 لاعبين ولاعبات من 20 دولة، ومن جميع المستويات والأعمار، من ضمنهم 6 لاعبين يحملون لقب أستاذ دولي كبير.

وشهد حفل الختام ومجريات اليوم الثاني من المنافسات الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي للشطرنج رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج وعمران عبد الله النعيمي نائب رئيس النادي وجمال عيسى المدفع الأمين العام لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج وعمر نعمان آل علي الأمين العام المساعد ورجائي السوسي المدير التنفيذي للنادي وحشد غفير من أهالي اللاعبين والزائرين للمول.

وتقدم عمران عبد الله النعيمي نائب رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بالشكر لإدارة مول «06 الشارقة» لما قدموه من تسهيلات لإنجاح البطولة، وأكّد أن النادي يعمل على تفعيل الشراكة مع مختلف القطاعات الخاصة والحكومية، مشيراً إلى أهمية تكامل الأدوار بين مختلف القطاعات لخدمة المجتمع بالرياضة، وذلك من خلال تنظيم فعاليات رياضية متنوعة تعزز التنوع في الرياضات.

وبعد جولات قوية تمكن الأستاذ الدولي الكبير اليوناني استراتيوس غريفاس من الظفر بلقب البطولة وحصوله على المركز الأول بمجموع نقاط 7.5 نقاط.

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