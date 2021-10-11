الجولة الأولى لقوارب التجديف السبت

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية سباق الجولة الأولى من بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً يوم السبت المقبل.

وكانت فعاليات الموسم قد انطلقت بنجاح كبير يوم الجمعة الماضي بسباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، والذي شهد مشاركة 35 قارباً، حيث يحفل الموسم بالعديد من الفعاليات الرياضية البحرية لمختلف الفئات، ويستمر حتى شهر مايو القادم، والذي سوف يشهد عرس الختام سباق القفال في نسخته رقم 31. ويواصل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية اهتمامه بهذه الفئة منافسات بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، والتي تعد واحدة من أقدم المنافسات التي ينظمها النادي منذ موسم 1996-1997، حيث انطلقت حينها ترجمة لرؤى المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، من أجل إحياء موروث الآباء والأجداد.

2

ووقع اختيار اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على قناة دبي المائية لتحتضن السباق الكبير، حيث سيقام السباق قبالة محمية رأس الخور للحياة الفطرية وبمحاذاة ممشى الجداف، وينطلق السباق لمسافة تزيد على كيلومترين من عمق القناة باتجاه خط النهاية قبالة فستيفال سيتي عند مدخل خور دبي.

أطلق نادي دبي الدولي للرياضات البحرية منافسات قوارب التجديف المحلية 30 قدماً للمرة الأولى في السابع من شهر مارس عام 1997 وشهد السباق الأول مشاركة 15 قارباً، وتوج بالمركز الأول القارب فتح المعين 2 بقيادة النوخذة خليفة علي النزر.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز