محمد بن منصور بن زايد يتوج الأبطال في «الإمارات للمواي تاي»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

بحضور الشيخ محمد بن منصور بن زايد آل نهيان، اختتمت أول من أمس منافسات بطولة «الإمارات للمواي تاي للكبار» التي نظمها اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بمشاركة أكثر من 100 لاعب ولاعبة من مختلف أندية وأكاديميات الدولة.

كما حضر المنافسات عبد الله سعيد النيادي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للمواي تاي نائب رئيس الاتحاد الآسيوي، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وضيوف البطولة.

وأسفرت نتائج المنافسات عن فوز اللاعب محمد علي على أمين زيغاني في المباراة الافتتاحية للجولة النهائية، وفوز اللاعبة جوسفين تان على شارلوتي لوبيز، كما فاز محمد البخاري على زياد إدريسي، وفاز أحمد نعاني على عبد العزيز الرشيدي، وتفوقت أنيشا راذكارا على جولي سانشيز، وسناء نجاصي على كاميليا عبد الله.

نتائج إيجابية

وجاءت نتائج لاعبي منتخبنا الوطني إيجابية، حيث حصد المنتخب 4 ميداليات ذهبية وواحدة فضية، بعد أن فاز إبراهيم الحمادي على منافسه القوي عصام جبر، وفاز إبراهيم بلال على باخر روزيف، وفاز محمد مرضي بالضربة الفنية القاضية على دانييل راميريز، وتغلب أحمد عبد العزيز على سيد أجرعام وحصلوا جميعاً على الميداليات الذهبية، فيما أحرز لاعب منتخبنا عبد الله الحوسني الميدالية الفضية بخسارته أمام سيريك مبابي بسبب الإصابة، وفي باقي النزالات فاز دان فيني على بلال رياض، ونبيل أوش على عماد أساسي، ومحمد عادل على معاذ عبد الجواد.

وفي ختام النزلات قام الشيخ محمد بن منصور بن زايد آل نهيان، وعبد الله سعيد النيادي بتتويج اللاعبين الفائزين الأوائل وشارك في التتويج طارق المهيري المدير التنفيذي للاتحاد مدير البطولة، وفهد العبدولي مدير إدارة الأنشطة بالاتحاد.

تأكيد

وأكد طارق المهيري أن هذه النسخة من البطولة جاءت مميزة بفضل التنظيم الاحترافي الدقيق، والتجهيزات التي سبقت الحدث، موضحاً أنه تم تطبيق كل الإجراءات الوقائية التي ضمنت سلامة جميع اللاعبين والحضور، وأنه تم نقل مواجهات البطولة مباشرة عبر تطبيق «uam» والذي أصبح مرجعاً لجميع أخبار الاتحاد ومعرضاً للصور الحصرية والمقابلات ومكتبة للفيديو.

وقال المهيري: «هذه البطولة شكلت نواة لاستقطاب لاعبين جدد من مختلف الفئات العمرية والأوزان، ليتم دراسة مستوياتهم مع اللجنة الفنية في الاتحاد بهدف ضمهم للمنتخبات الوطنية للمشاركة في الاستحقاقات المقبلة، لا سيما بطولة العالم للمواي تاي والتي ستقام في ديسمبر المقبل في تايلاند».

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