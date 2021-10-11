تشكيل لجنة «مونديال» دبي للكاراتيه

المصدر: دبي ـ علي شدهان

أعلن اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، عن تشكيل اللجنة العليا المنظمة لبطولة العالم المقرر لها في دبي خلال الفترة من 16 حتى 21 نوفمبر المقبل في مجمع حمدان بن محمد الرياضي، برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي.

وتضم اللجنة، اللواء «م» ناصر الرزوقي رئيساً، وسعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي نائباً، وراشد عبدالمجيد الأمين العام لاتحاد الإمارات للكاراتيه مديراً، والمهندس حميد شامس منسقاً عاماً، إضافة إلى عضو من الشركاء الداعمين، مجلس دبي الرياضي، مجمع حمدان بن محمد الرياضي، القيادة العامة لشرطة دبي، والإسعاف، والهيئة العليا للطوارئ والأزمات، وهيئة الصحة بدبي، ومؤسسة الإمارات للشباب «برنامج تكاتف»، ومؤسسة دبي للإعلام الناقل الرسمي للبطولة، ومجموعة محمد عمر بن حيدر القابضة الراعي الاستراتيجي، و25 لجنة فرعية تابعة للجنة العليا.

إضافة مهمة

وقال الرزوقي: البطولة تقام لأول مرة في المنطقة، وتمثل إضافة مهمة لرصيد الإمارات في استضافة الأحداث الدولية الكبرى، والحدث له خصوصيته، حيث يشهد مشاركة الأبطال العرب أصحاب الإنجازات التاريخية في «طوكيو 2020» ، كما تشكل محفلاً دولياً كبيراً بالغ الأهمية في محيط الرياضة الدولية والفوز بالاستضافة لم يكن أمراً يسيراً بل من خلال السمعة المرموقة وثقل الدولة، التي تعد أول دولة تقيم بطولة عالم للرجال والسيدات للكاراتيه. ووعد الرزوقي بتقديم تنظيم ببصمة الإبداع الإماراتية المعروفة، لتكون بطولة غير مسبوقة ، كما فعلنا من قبل في جولات «البريميرليغ» التي استضافتها دبي.

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