«الإمارات للدراجات» يسيطر على سباقات موسم 2021

المصدر: (بيرغامو - وام )

فاز السلوفيني تادي بوغاتشار من فريق الإمارات للدراجات الهوائية بسباق لومبارديا، بعد سباق سرعة حماسي مع منافسه فاوستو ماساندا (كويك ستيب) في نهاية مسار بطول 239 كم، انطلاقاً من كومو وصولاً إلى بيرغامو، ويعدّ الفوز هو الأول لبوغاتشار بالسباق، والثالث عشر له بالموسم، كما أنه الفوز الثاني والثلاثين لفريق الإمارات في 2021، وبهذه النتيجة يسيطر الفريق على السباقات الكلاسيكية الكبرى بالموسم، حاصداً ألقاباً عالمية، أبرزها سباق «لييج - باستون - لييج» وجولة فرنسا ، وسباق «إل لومبارديا».وأكد بوغاتشار سعادته بالفوز، وقال: لم أتوقع التتويج الرائع، والاحتفال بفوز مهم بنهاية الموسم، كان سباقاً صعباً تمكنت بفضل لياقتي من الفوز بالسباق في مواجهة أفضل دراجي العالم.

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