«الرجبي» يُهدي كأسي غرب آسيا إلى القيادة الرشيدة

المصدر: دبي - رضا سليم

أهدت بعثة الإمارات للرجبي، كأسي سباعيات غرب آسيا للرجال والسيدات إلى القيادة الرشيدة، وأعرب قيس الظالعي، رئيس الاتحاد الآسيوي، عن سعادته بنجاح البطولة فنياً وتنظيمياً، وإنجاز منتخبي الإمارات، وقال: تحتضن دبي النسخة المقبلة وأتمنى مشاركة جميع منتخبات غرب آسيا فيها، وسعيد لمشاركة العراق وفلسطين للسيدات للمرة الأولى.

ونجح منتخبا الإمارات للرجال والسيدات في الفوز بالميداليتين الذهبيتين وكأسي بطولة غرب آسيا لسباعيات الرجبي بالدوحة، وفاز منتخبنا للسيدات على قطر في النهائي 41 - 0، ومنتخبنا للرجال على إيران 31 - 14. وأكد محمد الزعابي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للرجبي، أن الإنجاز ثمرة جهود كبيرة وعمل جماعي متكامل، وأشار إلى أن المنتخب يستعد لتصفيات المونديال عبر لعب 4 مباريات ودية مع كازاخستان خلال معسكر خارجي، كما يواجه منتخب روسيا رابع أوروبا خلال معسكره في دبي، أول نوفمبر، في 4 مباريات ودية أخرى.

وأكد محمد شاكر عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس البعثة، نجاح الاتحاد في الوصول بالرجبي الإماراتي إلى الصدارة، وقال خالد الجنيبي كابتن منتخبنا: الإنجاز نقطة انطلاقة للرجبي الإماراتي على المستوى العالمي.

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