الموسم الرياضي لشرطة أبوظبي ينطلق الاثنين

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

اعتمدت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، خطة الموسم الرياضي 2021-2022، والتي تنطلق الاثنين، وتضم مجموعة كبيرة من المسابقات والأنشطة الرياضية، لكافة القطاعات الشرطية، متضمنة البطولات الرمضانية القادمة، والتي من المتوقع أن تشهد منافسات كبيرة بين الرياضيين من المنتسبين والمنتسبات.

وأوضح اللواء سالم شاهين النعيمي مدير قطاع الموارد البشرية، أن الخطة تأتي تنفيذاً لتوجيهات معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي، واللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي، بضرورة توفير كل المقومات التي تعزز مفهوم الرياضة، وتنوع أنشطتها في مختلف المجالات، انطلاقاً من أهمية الرياضة لمنتسبي ومنتسبات الشرطة.

وأشار اللواء سالم النعيمي، إلى أنه تم إعداد خطة الموسم الجديد، بما يسهم في نشر الرياضة، وإيجاد جو تنافسي رياضي بين الكوادر الشرطية، وتعزيز روح التواصل بين كافة القطاعات الشرطية، مشيداً بجهود مركز التربية الشرطية الرياضية في إعداد مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأنشطة الرياضية الهادفة، وتوزيعها بصورة دقيقة، خلال فترة الموسم الرياضي.

وتتضمن الخطة، اللوائح وجميع البطولات وتواريخها، للموسم الرياضي الجديد، وتشمل: درع القائد العام للتفوق الرياضي، ويتضمن ثلاث بطولات، وهي بطولة مدير عام شرطة أبوظبي، وتشمل 12 مسابقة، وبطولة الشيخ مبارك بن محمد للرماية، وتضم 8 مسابقات، والبطولات الرمضانية، وتشمل 8 مسابقات، وتحسب كل مسابقة بالنقاط من المركز الأول، والذي يتضمن 9 نقاط، والثاني 7 نقاط، والثالث 6 نقاط.

ودعا العقيد عصام عبد الله آل علي مدير مركز التربية الرياضية الشرطية، جميع المنتسبين والمنتسبات، للتواصل مع اللجان الرياضية في قطاعاتهم، للمشاركة في الموسم الحافل بالتحديات والمنافسات.

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