«الفا برافو» يخطف لقب دولية الفجيرة لصيد الأسماك

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

توج الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي الفائزين بألقاب بطولة الفجيرة الدولية الثامنة لصيد الأسماك، وذلك بحضور أحمد إبراهيم المدير التنفيذي لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية وعبد الرؤوف درباس الرئيس التنفيذي لشركة بالما القابضة الراعي الرئيسي والشريك الاستراتيجي لنادي الفجيرة البحري، وعدد من كبار الشخصيات والمهتمين بفعاليات الصيد والجمهور.

وتمكن فريق «الفا برافو» من الحصول على الجائزة الكبرى التي بلغت 35 ألف درهم إلى جانب تذاكر سفر للمشاركة في بطولة العالم لصيد الأسماك التي تقام سنوياً في كوستاريكا، ويتألف الفريق الذي حصل على 1163 نقطة في صدارة الفرق من فريدير كامون والكرواتية انجليا ميغاوليتش، وحل في المرتبة الثانية فريق «اكستريم درباس» يليه «الطيار 2» و«النينا» رابعاً.

وفيما يتعلق بالجوائز الفردية حاز جوانغ يوان على جائزة أكبر سمكة تونا بـ 14 كيلو غراماً، وظفر محمد الكتبي بجائزة أكبر دورادو بـ 14.2 كيلوغراماً، وذهب لقب أكبر سمكه باركودا لكريستيان ديبتي، وأكبر «كينغ» لمنصور جمال بعد أن تمكن من صيد سمكة تزن 15 كيلوغراماً.

وهنأ أحمد إبراهيم المدير التنفيذي لنادي الفجيرة الفائزين بالألقاب، مشيراً إلى أن البطولة التي استمرت لنحو 3 أيام وشارك فيها قرابة الأربعين فريقاً تم فيها مراعاة الإجراءات الاحترازية المشددة، وتميزت بالإثارة واستخدم فيها المتسابقون جل خبراتهم من أجل الظفر بالجوائز والألقاب، والتي ذهبت لمن يستحقها وحظاً أوفر لمن لم يحالفه التوفيق في البطولات المقبلة.

ووجه إبراهيم الشكر إلى الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي لحضوره اليوم الختامي وتتويجه الأبطال، لافتاً إلى أن نادي الفجيرة البحري برئاسة الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي وفر كل السبل الكفيلة لإنجاح الحدث، وذلك بشهادة الجميع، معرباً عن أمله في مواصلة النجاحات خلال البطولات المقبلة التي سيقوم النادي بتنظيمها.

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