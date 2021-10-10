تتويج الفائزين في دولية بناء الأجسام

المصدر: دبي – فائز بجبوج

توج الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، عدداً من الفائزين الأوائل في بطولة الإمارات لبناء الأجسام والفيزيك، التي أقيمت في المركز الثقافي لرأس الخيمة برعاية الشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس الدائرة الاقتصادية بالإمارة، وبحضور الأمين العام محمد عبد الرحيم المري، وعضو الاتحاد فيصل الغيص الزعابي، والدكتور عبد الله الشيباني الرئيس التنفيذي لوثيقة الولاء والانتماء ورئيس اللجنة المنظمة محمد عبد الله النعيمي، بجانب الراعي الرسمي الدكتورة بسمة منذر الجبوري مديرة مكتب بسمة الطبي، وعدد من المسؤولين، وقد نجح لاعبو الإمارات في إحراز سبع ميداليات ذهبية ولقب بطل الأبطال مقابل خمس ميداليات ولقب بطل الأبطال للاعبي مصر.

أسفرت أبرز النتائج عن فوز الإماراتي محمود درويش بذهبية الفيزيك أكثر من 174 سم، وفاز الإماراتي أحمد راشد الحمادي بفئة أكثر من 178 سم، وفي فئة 170 سم وفاز اليمني يوسف أحمد بالذهبية وفي فيزيك الشباب فاز الإماراتي سيف جميل وفي الفيزيك لأكثر من 178 سم وفاز المصري أحمد النجار بالذهبية وفاز الإيراني ذو الفقار بفئة 175 سم.

وفي فئة الماسترز فاز الإماراتي أحمد حسن وفي الكلاسيك فيزيك لأكثر من 175 سم وفاز المصري محمد صفوت، وفي الفيزيك موسكالار لغاية 175 سم وفاز الإماراتي سعيد سالم لأكثر من 175 سم، وفاز الإماراتي عصام ضاحي، وفي منافسات بناء الأجسام وفي الماسترز فاز المصري أبوزيد عبد الحافظ، وفي وزن 65 فاز العماني بدر عبد الله، وفي وزن 70 فاز الفلبيني جون ريماندو، بينما في وزن 75 فاز الإماراتي إبراهيم البلوشي، وفي وزن 80 فاز الهندي عبد السلام، وفي وزن 85 كغ فاز لاعب سيراليون ادوارد، وبوزن 90 كيلوغراماً فاز المصري محمد غريب، وفي الوزن المفتوح فاز السوري محمد ياسين، وبوزن أكثر من 75 كيلوغراماً فاز المصري محمود مدحت، وفاز الإماراتي حمد أحمد حسن بوزن 75 كيلوغراماً.

في ذات السياق، قالت الدكتورة بسمة الجبوري إن الرعاية هدفها التشجيع على أن تكون الرياضة أسلوباً للحياة وهدفنا من المشاركة تشجيع الشباب على ممارسة رياضة بناء الأجسام، بالإضافة إلى أن الاحترافية التي يتمتع بها اتحاد اللعبة واللجان المنظمة يدعونا للمزيد من الرعاية والدعم.

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