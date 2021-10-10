جمعية الرياضات الإلكترونية تحتفل بتكريم أبطال مهرجان الإمارات

المصدر: دبي ـ فائز بجبوج

نظمت جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية، احتفالاً لتوزيع جوائز بطولة مهرجان الإمارات للرياضات الإلكترونية 2021 الذي أقيم برعاية «إي سبورت ماركتينج».

وحضره المستشار سعيد علي الطاهر، الأمين العام للجمعية، وعبدالله القرق رئيس المكتب الاستشاري بها.

أقيم المهرجان بتوجيهات من الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية، وتضمنت المنافسات التي وصلت جوائزها إلى 50 ألف درهم، أربع ألعاب مختلفة، هي (فيفا 21 - ليج أوف ليجيند - ببجي موبايل - فالورانت) وشارك في المهرجان أكثر من 200 لاعب من مختلف الأعمار والجنسيات.

وتوج وليد الفلاسي بكأس البطولة بحصوله على المركز الأول في لعبة فيفا 21، فيما فاز فريق «Mystic» بالمركز الأول في لعبة ليج أوف ليجيند، وحصل فريق «Revolution» على المركز الأول في لعبة ببجي موبايل، وفريق «Fraggerz» بالمركز الأول في لعبة فالورانت.

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