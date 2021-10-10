صفية الصايغ تمنح النصر لقب «الدراجات بأم القيوين»

المصدر: أم القيوين - البيان الرياضي

شهدت إمارة أم القيوين عصر أول من أمس إقامة سباقين مهمين من سباقات الموسم المحلي لاتحاد الإمارات للدراجات، السباق الأول خصص للإناث وجرى لمسافة 33 كم، وضم 27 مشاركة مثلوا 3 فئات، الفئة الأولى الأندية وفازت بصدارتها دراجة نادي النصر والمنتخب الوطني صفية الصايغ، وفي فئة الهواة المواطنات وأسفرت على فوز هلا محمد بالمركز الأول، تلتها ليلى البلوشي في المركز الثاني، ثم خديجة النقبي في المركز الثالث، وفي فئة الترتيب العام للإناث فشهدت سيطرة تامة من فريق شرطة دبي الذي تصدر المراكز الثلاثة الأولى من خلال كل من كارلا اوبرهورزر، اوولا شيكل، ثم مخبات اموزانوفا.

وفي السباق الثاني المخصص لفئة الشباب بالأندية لمسافة 55 كم، وضم السباق 67 دراجاً واعداً فقد أسفر عن فوز اللاعب المقيم ارون كلامنتي من نادي النصر بالمركز الأول، تلاه لانس اندرو في المركز الثاني وهو مقيم أيضاً من نادي أبوظبي، ثم يوسف الشحي من نادي التعاون.

وقام خليفة بن عمير النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الاتحاد رئيس اللجنة الفنية، وعضوا مجلس الإدارة نايف جكة وخلود الظاهري بتتويج وتكريم الفائزين والفائزات.

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