استعدادات مكثفة لمهرجان الدراجة العربية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اطلع الشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للدراجات، على الاستعدادات والتحضيرات المكثفة، التي تقوم بها الأمانة العامة للاتحاد، بالتنسيق مع الاتحاد المصري للدراجات لتنظيم مهرجان الدراجة العربية الذي يتضمن مسابقات دراجات الطريق والمضمار والجبلية والبي ام اكس والباراسيكلنج، وينظم في مصر خلال الفترة من 12-28 نوفمبر المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماعه بمقر الاتحاد بإمارة الشارقة، مع المستشار إسماعيل سالم الحوسني الأمين العام للاتحاد العربي للدراجات، حيث قدم الأخير شرحاً تفصيلاً يوضح وصول الاتحادات المشاركة إلى (12) اتحاداً، والعدد مرشح للزيادة ليصل إلى (16) من أصل عدد (18) اتحاداً، كما عرض الاستعدادات والتحضيرات المتعلقة باجتماعات مجلس إدارة الاتحاد وجمعيته العمومية ومركز الدراجة العربية، التي تعقد تباعاً أيام (20،21،22) من الشهر ذاته، بالإضافة إلى عرض عن مشاركته في كونجرس دولي الدراجات الذي عقد الشهر الماضي في العاصمة البلجيكية بروكسل.

ومن المنتظر أن يتوجه المستشار الحوسني إلى القاهرة بعد غدٍ الأربعاء، وذلك للوقوف على استعدادات الاتحاد المصري المستضيف للمهرجان ومعاينة أماكن إقامة المنافسات بأنواعها ومقار إقامة المنتخبات المشاركة والاجتماع مع الدكتور محمد وجيه عزام رئيس الاتحادين المصري والأفريقي، ونائب رئيس الاتحادين الدولي والعربي للدراجات، للاستماع منه حول تفاصيل الفعاليات المصاحبة للمهرجان وإعداد ملف فني لجميع المنافسات والفعاليات.

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