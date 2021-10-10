«عمومية السباحة» تعتمد لائحة النظام الأساسي

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

اعتمدت الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد الإمارات للسباحة، لائحة النظام الأساسي بعد إجراء كل التعديلات عليها بما يتماشى مع دليل الحوكمة، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد أمس، عن طريق الاتصال المرئي، وبحضور ممثلين عن اللجنة الأولمبية الوطنية والهيئة العامة للرياضة.

وبدأ الاجتماع بكلمة من جمعة البلوشي نائب رئيس الاتحاد نيابة عن سلطان السماحي رئيس الاتحاد، رحب فيها بالحضور، ثم أدار الجلسة الأمين العام عبد الله الوهيبي، الذي حدد فيها الغرض من انعقاد الجمعية، وهو الموافقة على تعديلات لائحة النظام الأساسي وهو ما حدث بالفعل، حيث قام الاتحاد بإرسال اللائحة إلى الأندية بعد إجراء التعديلات، وقامت الجمعية العمومية باعتماد هذه التعديلات في الجمعية العمومية غير العادية.

وقال الوهيبي، إن أعضاء الجمعية العمومية اعتمدوا كل بنود لائحة النظام الأساسي، بالإجماع، وأشار إلى أنه سيتم ترجمة اللائحة وإرسالها إلى الاتحاد الدولي للسباحة لاعتمادها، ومن ثم تحديد آلية إجراء الانتخابات وفقاً للائحة النظام الأساسي، ويسعى الاتحاد إلى إنهاء العملية الانتخابية وانتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد قبل نهاية العام الحالي.

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