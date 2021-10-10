منافسات قوية في ختام «الإمارات الوطنية للجوجيتسو»

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

اختتمت، أمس، منافسات بطولة الإمارات الوطنية للجوجيتسو، التي أقيمت في جوجيتسو أرينا، بمدينة زايد الرياضية، وجاءت المنافسة قوية في اليوم الثاني، الذي تم تخصيصه لنزالات الرجال ضمن فئات الناشئين تحت 16 عاماً، والشباب تحت 18 عاماً، والكبار فوق 18 عاماً، حيث استقطبت البطولة مشاركات واسعة من لاعبي مختلف الأكاديميات والأندية في الدولة، الذين حرصوا على الوقوف على بساط منافسات البطولة المُقامة بنظام الحزام المفتوح.

حضر منافسات اليوم العميد محمد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، ومنصور الظاهري عضو مجلس إدارة الاتحاد، ومبارك المنهالي، مدير الإدارة الفنية لدى الاتحاد، وعدد من مسؤولي وإداريي الأندية المشاركة.

وفي ختام اليوم الثاني للبطولة تمكّن نجوم نادي الوحدة من حصد المركز الأول، ضمن فئة الكبار فوق 18 عاماً، ليحل العين في مرتبة الوصيف، وتكون المرتبة الثالثة من نصيب أكاديمية بالمز الرياضية؛ أما في فئة الشباب تحت 18 عاماً، فكانت المرتبة الأولى من نصيب نادي العين، لتذهب المرتبة الثانية إلى نادي الوحدة، ويحل بني ياس في المرتبة الثالثة؛ وفي فئة الناشئين تحت 16 عاماً، تمكّن أبطال الوحدة من حصد المرتبة الأولى، لتحل أكاديمية بالمز الرياضية 777 ثانياً والعين ثالثاً.

وفي تعليقه على المنافسات في البطولة قال العميد محمد بن دلموج الظاهري: «سعادتنا كبيرة اليوم لاختتام بطولة الإمارات الوطنية، التي تمثّل فصلاً جديداً من مسيرة تميّز الفعاليات المحلية للجوجيتسو في الدولة، وقدّم نجوم الجوجيتسو من مختلف أندية وأكاديميات الدولة مثالاً يحتذى به وصورة مشرّفة لمعاني التصميم والإصرار على تحقيق النجاح خصوصاً أن أنشطة الاتحاد لم تتوقف».

وأضاف الظاهري: «نهنئ أبطال وإدارات الأندية المتوّجة في ختام بطولتنا، ونتطلع لتميّز جميع أنديتنا خلال الموسم المقبل، وفي الاستحقاقات الدولية التي نستعد لها خلال الأشهر المقبلة، حيث سنواصل تقديم مختلف أشكال الدعم لجميع لاعبي الجوجيتسو، لتمكينهم من الوصول إلى كامل إمكاناتهم والتألق في جميع المحافل، ليكونوا سفراء الإمارات للجوجيتسو في الاستحقاقات العالمية».

وشهد اليوم الختامي للبطولة منافسات حماسية بين مختلف اللاعبين، الذين حرصوا على تقديم أفضل مهاراتهم على بساط النزال.

مستويات متقاربة

وفي إطار تعليقه على مستويات الأداء، التي أبداها اللاعبون، قال رامون ليموس، مدرب منتخب الإمارات للجوجيتسو: «سعادتنا بالغة بقوة المنافسة، وتقارب المستويات بين اللاعبين في مختلف المراحل، وهو الأمر الذي يجعل مهمتنا صعبة في اختيار عناصر المنتخب الوطني للمشاركة في بطولة العالم، ومن أجل ذلك فقد حرصنا وفقاً لتوجيهات عبدالمنعم السيد الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي أن يكون لدينا 3 منتخبات، أول وبديل وثالث كلها من أصحاب المستويات المميزة، من أجل إثراء المنافسة، وتعويض الغيابات بشكل تلقائي في حال وجودها.

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