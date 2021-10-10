نجاح كبير لسباقي الدراجات في أبوظبي ورأس الخيمة

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

نظم بنجاح اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية أول من أمس سباقين لفئتي الناشئين والأشبال ضمن برنامج مسابقات المراحل السنية لهذا الموسم، السباق الأول نظم في مسار الحديرات بالعاصمة أبوظبي بالتعاون مع نادي أبوظبي للدراجات، ضم 58 مشاركاً منهم 30 دراجاً شاركوا في سباق فئة الناشئين الذي جرى لمسافة 32 كم وأسفرت نتائجه على فوز صالح فهد صالح من نادي الشارقة بالمركز الأول، تلاه طلال أحمد البلوشي من نادي النصر، وحل ثالثاً حمدان الكتبي من نادي الحمرية.

وفي فئة الأشبال: التي ضمت 28 دراجاً والتي جرت لمسافة 15 كم حل الدراج سلمان منصوري من نادي الشارقة في المركز الأول.

مثل الاتحاد خلال مراسم تكريم الأبطال محمد سند القبيسي نائب رئيس الاتحاد وشاركه عدد من مسؤولي نادي أبوظبي للدراجات ومسؤولي الأندية التي شاركت في السباق وهي الشارقة، أبوظبي، النصر، والحمرية.

وفي السباق الثاني الذي نظمه الاتحاد في التوقيت نفسه بإمارة رأس الخيمة بالتعاون مع نادي التعاون لفئتي الناشئين والأشبال، فقد أسفرت النتائج على تصدر الدراج عمر عيسى من نادي التعاون سباق فئة الناشئين ، وفي سباق فئة الأشبال حل عبدالرحمن الجاروف من النادي العربي في المركز الأول.

وشارك في تتويج أبطال سباق رأس الخيمة عبدالله الشحي رئيس مجلس إدارة نادي التعاون، فيما مثل الاتحاد نايف جكه عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الحكام بالاتحاد، وممثلو الأندية التي شاركت في السباق وهي التعاون، العربي، الرمس، والجزيرة الحمراء.

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