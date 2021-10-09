اكتمال المربع الذهبي لكأس نائب رئيس الدولة للطائرة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

تأهلت أندية النصر والعين وشباب الأهلي والوصل، إلى الدور قبل النهائي من كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة للرجال، مع نهاية مباريات الدور الأول أول من أمس، والذي أقيم بنظام المجموعات، إذ تم تقسيم الفرق المشاركة على مجموعتين.

ويلتقي يوم الجمعة المقبل، النصر مع العين، وشباب الأهلي مع الوصل، في مباراتي المربع الذهبي، ويصعد الفائزان إلى المباراة النهائية للعب على لقب أولى بطولات الموسم الجاري.

وكانت الجولة الأخيرة للمجموعة الأولى من الدور الأول، قد شهدت فوز شباب الأهلي على حتا 3 - 0، في صالة نادي الوصل، بأشواط 25 - 18 و25 - 18 و25 - 20، وفوز النصر على الجزيرة 3 - 0، في صالة نادي العين، بأشواط 25 - 19 و25- - 20 و25 - 21.

فيما شهدت المجموعة الثانية، فوز العين على بني ياس 3 - 2، في صالة نادي الجزيرة، بأشواط 25 - 21 و25 - 19 و21- - 25 و23 - 25 و15 - 12، والوصل على عجمان 3 - 1، في صالة نادي شباب الأهلي، بأشواط 25 - 23 و25 - 17 و23 - 25 و25 - 19.

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