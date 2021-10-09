«القوى» يعزز جاهزية الأطقم التحكيمية

المصدر: البيان

نظم اتحاد الإمارات لألعاب القوى، محاضرات افتراضية للأطقم التحكيمية، في إطار جهود مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة الدكتور محمد عبد الله المر، لتعزيز جاهزيتهم، ورفع مستوى كفاءتهم وإعدادهم تمهيداً لانطلاقة الموسم الجديد.

وقدم الورشة الأولى، الدكتور رجاء عبد الرزاق الكعبي عضو لجنة الحكام، وتطرقت إلى مسابقات الميدان والمضمار، وإلى القوانين والمستجدات في تحكيم أم الألعاب.

وقدم المحاضرة التنشيطية الثانية، المحاضر الدولي والخبير البحريني علي ياسين، وتضمنت مسابقات الميدان والمضمار والمشي، والبطولات التي تقام داخل الصالات، والسباقات على الطريق واختراق الضاحية.

وسبق الدورة، اجتماع للجنة الحكام باتحاد ألعاب القوى، برئاسة علي خميس البدواوي، مع الأطقم التحكيمية، وتم خلاله بحث التحضيرات الخاصة بالإعداد والتجهيزات المرتبطة بانطلاق الموسم الجديد، وحضهم على الاستفادة من الجهود التي يضطلع بها الاتحاد لتوفير جميع المعطيات التي تساعدهم على أداء رسالتهم التحكيمية على الوجه المشرف والمطلوب.

وشدد على الدور الذي يضطلع به الاتحاد في وضع جميع الترتيبات التي تمهد لعكس الصورة المشرفة عن أم الألعاب خلال الفترة المقبلة، وبلوغ الأهداف المرجوة من الاستراتيجية المحددة لتأكيد الحضور المتميز للعبة على جميع المستويات.

وأوضح أنه سيتم الاتفاق مع مراكز متخصصة لتأهيل وصقل حكام ألعاب القوى وفق أفضل الممارسات التي تقودهم إلى الأداء التحكيمي الجيد.

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