لورداشيسكو يتصدر بطولة الشارقة للشطرنج السريع

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

افتتحت أول من أمس مجريات اليوم الأول من منافسات بطولة 06 مول المفتوحة للشطرنج السريع، والتي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بالتعاون مع إدارة مول 06 بالشارقة، وبمشاركة 110 لاعبين ولاعبات، ومن جميع المستويات والأعمار، من ضمنهم 6 لاعبين يحملون لقب أستاذ دولي كبير.

وشهد مجريات اليوم الأول من المنافسات الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي للشطرنج رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج وعمر نعمان آل علي الأمين العام المساعد لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج ورجائي السوسي المدير التنفيذي للنادي وحشد غفير من أهالي اللاعبين والزائرين للمول.

وفي بداية قوية ومع انتهاء الجولات الخمس الأولى يتصدر الأستاذ الدولي الكبير المولدافي فايوريل لورداشيسكو سلم الترتيب بالعلامة الكاملة بواقع خمسة انتصارات.

ورصد 06 مول جوائز نقدية للفائزين الستة الأوائل بالبطولة؛ حيث يسعى النادي للانطلاق لنشر اللعبة في الأماكن العامة، مع الالتزام بالتباعد الجسدي وبالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من «كوفيد- 19»، طبقاً للبروتوكولات المعتمدة من مجلس الشارقة الرياضي.

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