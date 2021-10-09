الملا بطل «جمعية الإمارات للبادل»

المصدر: البيان

اختتمت أول من أمس «بطولة جمعية الإمارات للبادل تنس» على ملعب جمعية الإمارات، بفوز فريق «الملا» بقيادة الأخوين غيث وراشد أحمد الملا على فريق «مدريد» بقيادة عبد الله سعود القاسمي وعبد العزيز بن محمد البلوشي.

وأكد خلف سالم بن عنبر نائب الرئيس ومدير عام الجمعية، على حرص الجمعية لإتاحة الفرصة لكل الجنسيات والجاليات المتواجدة في الدولة للمشاركة في نشاط رياضي مميز تفعيلاً وتحقيقاً للأهداف المجتمعية الرامية لمواكبة الرياضات الشبابية واستغلال أوقات الفراغ ولتعزيز الهوية الوطنية ونشر السعادة والصحة المجتمعية بين أفراد المجتمع.

وأشار محسن ماضي مدير البطولة إلى أن إقبال اللاعبين والفرق للمشاركة في البطولة يعكس مدى حرص الشباب على ممارسة الرياضة وتقديرهم لدور الجمعية بإتاحة الفرصة لمشاركة 32 لاعباً يمثلون 16 فريقاً من مختلف إمارات الدولة.

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