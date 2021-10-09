برنامج حافل لضيوف "رياضة الإمارات في 50 عاما " لزيارة إكسبو 2020 دبي

المصدر: وام

أعلنت اللجنة المنظمة لمعرض " رياضة الإمارات في 50 عام" والذي يقام في المركز التجاري العالمي في دبي تزامنا مع العيد الوطني الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة برعاية الهيئة العامة للرياضة عن انها بصدد تنظيم برنامج حافل لضيوف الدولة القادمين من خارج الدولة، للمشاركة في المعرض الرياضي لزيارة الحدث العالمي اكسبو دبي 2020.

وأوضح عبد الله مراد مدير المعرض أن اللجنة المنظمة تدرس اعتماد برنامج متكامل لضيوف المعرض لزيارة الحدث العالمي الكبير متمثلا في اكسبو دبي 2020، ليتعرفوا على مكانة الإمارات المتميزة في استضافة وتنظيم المعارض والفعاليات الكبرى، ولكي يتعرفوا بانفسهم على الاجنحة العالمية التي تضمها من نشاطات بارزة ، خصوصا وان ضيوف الإمارات الذين يشاركون في المعرض سيحضروا من اكثر من 50 دولة بحيث تكون زيارتهم لاكسبو دبي 2020 عالقة في اذهانهم، اضافة الى ان المعرض يربط الماضي بالحاضر والمستقبل ودور ذلك في تطوير جميع مناحي الحياة ومنها في الرياضة خصوصا وأن الكثير من الضيوف يستفسرون عن اكسبو دبي 2020 , وكلهم شوق للحضور الى الإمارات ليتمتعوا باجوائه ويتعرفوا على العالم من دبي.

وبخصوص الفعاليات الأخرى التي سترافق تنظيم معرض "رياضة الإمارات في 50 عام"، يقول عضو اللجنة المنظمة الإعلامي جعفر الفردان ان ادارة المعرض تدرس العديد من الاقتراحات باشراف الهيئة العامة للرياضة وبما يساهم بتعزيز الاحتفال بالرياضة الإماراتية بعد خمسين عاما، ومنها ما هو ذو طابع ثقافي وآخر سياحي وفعاليات أخرى سيتم الإعلان عنها في وقت قريب مشيرا إلى أن تأريخ رياضة الإمارات حافل بالتميز والنجاح وهو ما سيتعرف عليه المشاركون في المعرض ومنهم الضيوف القادمين من مختلف دول العالم.

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