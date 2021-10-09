" القارب داحس 18" يفوز بالسباق الافتتاحي للموسم الرياضي البحري الجديد في دبي

المصدر: وام

فاز القارب داحس 18 لمالكه النوخذة عبد الرحمن عبد الله بالسباق الإفتتاحي لفعاليات الموسم الرياضي البحري الجديد في دبي 2021-2022 الذي أقيم أمس الجمعة بعدما أحسن إختيار المسار المناسب الذي أوصله إلى هدفه منتزعا الصدارة من أقرب ملاحقيه.

ونجح طاقم القارب زلزال 87 لمالكه النوخذة عيسى سلطان المرزوقي في الوصول إلى خط النهاية محتلا المركز الثاني ومتقدما بفارق زمني ضئيل عن صاحب المركز الثالث القارب مفارج 131 لمالكه د. مبارك حمد العامري وبقيادة النوخذة إبراهيم صالح المرزوقي.

حقق سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدما فاتحة نجاحا فنيا كبيرا بمشاركة 35 قاربا على متنها ما يزيد عن 150 مشاركا من فئتي الناشئين والشباب مما اكد على حسن الاستعداد والتجهيز للموسم الجديد.

ونجح نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في تنظيم الحدث الكبير وسط التزام المشاركين حيث نجحت اللجنة المنظمة في إختيار المسار المناسب للسباق الذي إمتد لمسافة تزيد عن 5 أميال بحرية وانطلق مع رفع العلم الأخضر قبالة جزيرة نخلة جميرا نحو خط النهاية امام مراسي /بي اند او/ في جميرا الرابعة ووسط متابعة رواد شواطئ ام سقيم وجميرا.

وفي منافسات فئة الناشئين كان التفوق من نصيب حامل لقب هذه الفئة في الموسم الماضي القارب طوفان 21 لمالكه أحمد إسماعيل المرزوقي وبقيادة النوخذة زايد سلطان الظاهري فيما حل القارب مرعب 114 لمالكه النوخذة زايد صالح الحمادي في المركز الثاني وجاء ثالثا القارب سراب 24 لمالكه محمد عبدالعزيز الحمادي وبقيادة إبنه النوخذة عبد الرحمن وعقب نهاية منافسات السباق ووسط فرحة النواخذة والبحارة قام محمد عبد الله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية وهزيم محمد القمزي مدير إدارة تطوير الشئون الرياضية مشرف عام السباق بتقديم الكؤوس لنواخذة القوارب الفائزة في الفئتين الشباب والناشئين.

وأشاد محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالبداية الجميلة والرائعة لفعاليات الموسم الرياضي البحري مهنئا جميع المشاركين في سباق القوارب الشراعية المحلية 22 قدما بسلامة الوصول واكمال السباق مشيدا بالتعاون الكبير بين اللجنة المنظمة والمشاركين من جهة وبين اللجنة المنظمة وشركاء النجاح من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية التي تسهم دوما في إنجاح الفعاليات.

وجاءت نتائج فئة الشباب كالتالي: الأول داحس 18 والثاني زلزال 87 والثالث مفارج 131 والرابع مفارج 9 والخامس سلطان الخير 32 والسادس برق 85 والسابع تهديد 46 والثامن رجام 5 والتاسع الذيب 40 والعاشر أبو الأبيض 61.

أما نتائج فئة الناشئين فقد جاء في المركز الأول طوفان 21 والثاني مرعب 114 والثالث سراب 24 والرابع الداعي 22 والخامس الصاروخ 45.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز