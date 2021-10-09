إنجاز جديد لرياضة الإمارات.. مهدي عبدالرحيم رئيسا لحكام مونديال الشطرنج

المصدر: وام

أعلن الروسي أركادي دفوركوفيتش رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج عن اختيار الخبير الإماراتي مهدي عبدالرحيم رئيس لجنة القوانين بالاتحاد الدولي رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي للشطرنج والمحاضر الدولي في دورات التحكيم والتنظيم الدولي، رئيسا لحكام بطولة العالم الفردية للشطرنج التي ستقام في دبي خلال الفترة من 24 نوفمبر حتى 16 ديسمبر 2021 ضمن فعاليات إكسبو دبي 2020 ، بمشاركة بطل العالم الحالي النرويجي ماغنوس كارلسون ومتحديه الروسي يان نيبومنياتشي.

وأعرب عبدالرحيم عن سعادته البالغة بهذا الاختيار معتبرا أنه تشريف وتكليف ومسؤولية كبيرة باختيار حكم دولي إماراتي لإدارة وإنجاح أقوى بطولات الاتحاد الدولي لتحديد هوية بطل العالم في الشطرنج.

وأعرب عن شرفه بإهداء الإنجاز إلى القيادة الرشيدة وأصحاب السمو الشيوخ عرفانا وتقديرا لدعمهم اللامحدود للكوادر الإماراتية.

وأشاد عبدالرحيم بدعم ومساندة الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج مما ساهم في تحقيق هذا الإنجاز العالمي غير المسبوق حيث أصبح أول عربي وآسيوي وأول حكم غير أوروبي يتولى رئاسة حكام بطولة العالم الفردية للشطرنج.

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