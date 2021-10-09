رجال وسيدات الرجبي إلى المربع الذهبي «الآسيوي»

المصدر: الدوحة - رضا سليم

تفوق منتخبنا الوطني للرجال على نظيره الإيراني بنتيجة 29 - 0 في افتتاح مباريات بطولة غرب آسيا للرجبي المقامة بملاعب اسباير في الدوحة وسيطر منتخبنا على المواجهة لعباً ونتيجة، فيما افتتح منتخب السيدات مشواره بالفوز على منتخبي سوريا 40 - 7، والعراق 57 - 0، ليتأهل منتخبا الرجال والسيدات للمربع الذهبي، ويستكمل منتخبنا للسيدات مبارياته بالدور الأول بمواجهة قطر اليوم فيما يلعب منتخبنا للرجال مع فلسطين ولبنان.

وأسفرت بقية نتائج بطولة السيدات عن فوز منتخب قطر على العراق 54 - 7، وسوريا على إيران 14 - 7، وفي بطولة الرجال خسر منتخب فلسطين أمام قطر 0 - 58، ولبنان 0 - 68.

وأعرب محمد شاكر عضو مجلس إدارة اتحاد الرجبي رئيس البعثة عن سعادته بفوز منتخبي الرجال والسيدات وقال: هدفنا في المقام الأول لقب البطولة على مستوى الرجال والسيدات، والإمارات باتت لديها خبرة كبيرة في اللعب بفضل المشاركات التي لا تتوقف على المستوى القاري والعربي ولدينا قاعدة متميزة من اللاعبين وتحولت أهدافنا من المشاركة واكتساب الخبرة إلى الفوز بالبطولة وهو ما شهدناه أخيراً لمنتخب الفتيات تحت 18 سنة والذي فاز بالبطولة الآسيوية.

من ناحية أخرى، زار قيس الظالعي رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للرجبي، اللجنة العليا للمشاريع والإرث التي تشرف على تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022 بصحبة يوسف الكواري رئيس الاتحاد القطري للرجبي وحمد العبدالله المدير التنفيذي للاتحاد.

واستمع الظالعي إلى شرح للملاعب الثمانية التي تستضيف مباريات المونديال، وقال: توجد 6 ملاعب للمونديال تسع 40 ألف متفرج وجميع الملاعب مكيفة وسوف تستخدم في بطولات الرجبي بعد انتهاء المونديال وخاصة البطولات الآسيوية.

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