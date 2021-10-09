«عربي السلة» يحدد مستضيف بطولتي الأندية اليوم

المصدر: الإسكندرية - البيان الرياضي

يعقد مجلس إدارة الاتحاد العربي لكرة السلة اجتماعاً اليوم في الإسكندرية برئاسة اللواء (م) إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحاد لحسم موعد انتخابات الاتحاد المقبلة والمتوقع إقامتها في الربع الأول من 2022، ويبحث الاجتماع خريطة البطولات المقبلة، ويتنافس على استضافة بطولة الرجال كل من الكويت الكويتي والزهراء التونسي، وبطولة السيدات الأمل التونسي وبيروت اللبناني. من ناحية أخرى اختتمت أمس بنادي سبورتنج دورة المدربين العرب للسلة بمشاركة 86 دارساً وحضور اللواء (م) إسماعيل القرقاوي وتضمنت الدورة أحدث نظم التدريب في العالم.

وأشاد القرقاوي بنجاح الدورة في ظل جائحة كورونا، وقال: هدف الاتحاد العربي دعم الكوادر الفنية وتأهيل المدربين، كما أن تكثيف مثل تلك الدورات ينعكس إيجاباً على سلك التدريب. حاضر في الدورة كل من الألماني ديرك باومان مدرب المنتخب التونسي بطل أفريقيا، ورفيق يوسف وأشرف توفيق من مصر والدكتور منير بن الحبيب المحاضر الدولي والمدير الفني لاتحاد السلة الإماراتي.

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