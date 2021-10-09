«غنتوت» يحدد بطل البوانيش اليوم

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

ينظم نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت اليوم بكورنيش أبوظبي سباق غنتوت للبوانيش الشراعية، الجولة الأخيرة لفئة البوانيش الشراعية ضمن موسم السباقات البحرية التي ينظمها النادي.

يشارك في المنافسات 50 محملاً ويتنافس على اللقب كل من «عاصفة الحزم» لعبدالله المرزوقي ورصيده 85 نقطة و«النهام» لأحمد الشامسي برصيد 81 نقطة و«حشيم» للشيخ زيد بن حمدان بن زايد آل نهيان برصيد 78 نقطة، و«الميسم» لثاني محمد ثاني الرميثي برصيد 75 نقطة.

ونظم النادي أخيراً سباقين لفئة البوانيش وسط إقبال كبير ومنافسة قوية بين أصحاب المراكز الخمسة الأولى في الترتيب العام للموسم.

ووجه ماجد المهيري المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت التحية للشباب الذين شاركوا في سباقات الفترة الماضية على الالتزام التام بالمعايير والإجراءات الاحترازية كافة.

وأعرب عن ثقته بخروج سباق غنتوت بالشكل الذي يليق بختام موسم فئة البوانيش.

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