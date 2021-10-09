الوحدة بطل السيدات والناشئات في «الإمارات للجوجيتسو»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

شهد اليوم الأول من بطولة الإمارات الوطنية للجوجيتسو أمس فوز الوحدة بلقب السيدات فوق 18 عاماً، وحل العين وصيفاً، وجاء بالمز الرياضية 777 ثالثاً، وفي منافسات الشابات تحت 18 سنة حققت لاعبات العين اللقب، وحل الوحدة ثانياً، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ثالثاً، وفي فئة الناشئات تحت 16 عاماً نجحت أكاديمية الوحدة في اقتناص المركز الأول، وحلت سيدات أكاديمية بالمز 777 بالمركز الثاني، والعين بالمركز الثالث، أقيمت المنافسات بصالة جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية وحضرها يوسف البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو، وعدد من مسؤولي الاتحاد والأندية والأكاديميات، وتستكمل اليوم فعاليات البطولة بمنافسات الرجال بمشاركة نخبة لاعبي الأكاديميات والأندية في الدولة.

وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز البطولة 282.000 درهم، منها 81.000 درهم للفائزين من الناشئين والناشئات تحت 16 عاماً، و96.000 درهم للفائزين من الشباب والشابات تحت 18 عاماً، و105.000 درهم للفائزين من الرجال والسيدات فوق 18 عاماً.

هدية

وأكد يوسف البطران أن بطولة الإمارات الوطنية للجوجيتسو تمثل هدية لعشاق هذه الرياضة ومجتمع الجوجيتسو ككل، وجاءت لترسخ نجاحاً متميزاً للموسم المحلي على جميع الصعد والمستويات، مشيراً إلى أن البطولة تقام وسط أجواء آمنة، خصوصاً بعد البشرى التي زفّها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بأن دولة الإمارات نجحت في تجاوز الجائحة والحد من تداعياتها، والخروج بالعديد من المكاسب والتجارب الناجحة، حتى أصبحنا أقرب من أي وقت مضى للعودة إلى الحياة الطبيعية.

وأشاد بالمستوى الكبير للفتيات وأدائهن الرفيع على بساط النزال، مؤكداً أن التطور اللافت لأداء اللاعبات جاء نتيجة طبيعية لزيادة المشاركة قي البطولات، وتراكم الخبرات والاحتكاك مع مدارس عالمية متقدمة. مشدداً على أهمية البطولة في إعداد اللاعبات للمشاركة المنتظرة في بطولتي العالم وأبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو الشهر المقبل، وقال: نتمنى التوفيق للجميع في تمثيل الدولة بأفضل صورة، وتحقيق أكبر عدد من الميداليات الملونة، خصوصاً أن الأداء المبشر الذي قدمته الفتيات اليوم وسعيهن الدؤوب لتحقيق الانتصار نابع من إدراكهن لأهمية الفوز والاستمرار في الارتقاء في التصنيف العام للاعبات والأندية، واستطيع القول إن البطولة أتاحت لنا الاستمتاع بلحظات مثيرة من التنافس القوي والشيّق.

اعتزاز

وأكدت بوليانا لاغو مدربة المنتخب الوطني أن أداء اللاعبات يدعو للاعتزاز، ويرفع من معدل التفاؤل في تحقيقهن لإنجازات كبيرة في الاستحقاقات المقبلة، وأشارت إلى أن بروز مجموعة جديدة من المواهب النسائية عامل مهم في إثراء خيارات الجهاز الفني واختيار الأنسب لتمثيل منتخب السيدات بالصورة التي تجعلهن أقرب إلى الوصول لمنصات التتويج وتحقيق الإنجازات.

وقالت لاعبة الجزيرة دانة البريكي الحائزة على الميدالية الذهبية وزن 40 كغم تحت 16 عاماً، إن مشاعر الفوز لا تضاهيها أي مشاعر أخرى، وإنها تهدي هذا الفوز إلى أفراد عائلتها لأنهم الداعم الأول لها في مسيرتها مع اللعبة.

وأكدت مهرة محفوظ لاعبة الوحدة والتي حصدت الميدالية الذهبية لفئة الشابات تحت 18 عاماً وزن 70 كغم أن سعادتها غامرة بالإنجاز، وأنها فخورة بتسجيل اسمها في سجلات النسخة الأولى من هذه البطولة الغالية.

واستحقت لاعبة أكاديمية بالمز 777 شما الكلباني ذهبية وزن 63 كغم فئة السيدات فوق 18 عاماً بعد تفوقها الواضح، وقالت: أشعر بسعادة كبيرة بعد نجاحي في الصعود إلى منصة التتويج.

وتقدمت الكلباني بالشكر إلى اتحاد الإمارات للجوجيتسو على جهوده في تطوير رياضة الجوجيتسو وتوفير مقومات النجاح للاعبات، مشيرة إلى الدور الكبير لأكاديمية بالمز 777 في إعداد البطلات واستكشاف المواهب.

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