ختام ناجح لتحدي مصفوت للدراجات الجبلية

المصدر: عجمان - البيان الرياضي

اختتم أمس تحدّي مصفوت للدراجات الجبلية بمشاركة نخبة كبيرة من الهواة والمحترفين وفي مقدّمتهم يوسف ميرزا، كابتن المنتخب الوطني وبطل آسيا، ما يؤكد النجاح الكبير للحدث،وتم تكريم الفائزين في تحدي المسارات والتحدّي الإفتراضي، بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية

نظمت الفعالية دائرة التنمية السياحية في عجمان بالتعاون مع مؤسسة القدرة للخدمات الرياضية، ضمن الأجندة الرياضية الخاصة بإمارة عجمان لدعم وتشجيع الرياضة وجودة الحياة، وتهدف دائرة التنمية السياحية في عجمان إلى تفعيل دور الرياضة المجتمعية بشكل مستمر ونشر الثقافة الرياضية، ‏وجعلها أسلوب حياة مثالياً لأفراد المجتمع، بجانب إبراز عجمان كوجهة متميزة للسياحة الرياضية وتعزيز مكانتها على خريطة السياحة المحلية والدولية.

وأكّد سعود الجسمي، مدير قسم الفعاليات بدائرة التنمية السياحية في عجمان، أن الدائرة تولي رياضات الدراجات أهمية كبيرة لما لهذا النوع من الفعاليات من شعبية، ولكونها تسهم في تعزيز ونمو النشاط السياحي بالإمارة. كما تحرص من خلال هذا السباق على التنوّع في أنشطتها وبرامجها مما يسهم في زيادة الثقة بالمنتج السياحي الذي تقدّمه الإمارة لزوارها.

وأضاف تحدي مصفوت للدراجات الجبلية يؤكد اهتمام سياحة عجمان بمختلف المناطق والوجهات في الإمارة وتعزيز مكانتها كمركز جذب سياحي، بالإضافة إلى التعريف بالمزايا السياحية الفريدة لمنطقة مصفوت بهدف الترويج لمناطق ترفيهية وتراثية جديدة، بما يسهم في تنشيط كافة القطاعات الحيوية بالإمارة.

وأقيمت الفعالية برعاية ودعم كل من مدينة عجمان الإعلامية الحرة، ودائرة البلدية والتخطيط - مصفوت، وفريق أسعد شعب التطوعي، وبوكاري سويت، وفريق الشارقة ترايثلون، واتحاد الإمارات للدراجات، وشرطة عجمان، والراعي الطبي المستشفى السعودي الألماني - عجمان.

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