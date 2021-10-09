نادي الإمارات يشكل فريق «السفيرات»

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي

اعتمد مجلس إدارة نادي الإمارات برئاسة يوسف البطران تشكيل فريق سفيرات نادي الإمارات برئاسة عارفة صالح الفلاحي عضو مجلس إدارة النادي، وعقد الفريق أول اجتماعاته بعد تشكيله الجديد وتسمية شيخة حسين آل علي عضو مجلس إدارة شركة الاستثمار نائبة لرئيسة الفريق ويضم الفريق في عضويته عدداً من ممثلات الجهات الحكومية والمجتمع ومن الإعلاميات والمثقفات والمهتمات بالشأن العام من القطاعات كافة.

وتمنت إدارة النادي التوفيق والنجاح لهذا الفريق النسائي الجديد والعمل بروح الفريق لتحقيق الأهداف المنشودة.

وأوضحت عارفة الفلاحي أن إطلاق الفريق يأتي انسجاماً مع توجهات الحكومة بتمكين المرأة الإماراتية والتأكيد على دورها في خدمة المجتمع، متقدمة بالشكر إلى حرم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، الشيخة هنا بنت جمعة الماجد، الداعمة دوماً للمرأة، إذ تؤكد أهمية دور المرأة الإماراتية شريكاً فاعلاً وإيجابياً في مسيرة التنمية ما شجعها على الإبداع والتميز والريادة في المجالات كافة حتى باتت المرأة الإماراتية اليوم مصدر إلهام للمرأة في مختلف دول العالم.

وأكدت أن الفريق سيقوم بخدمة النادي في طرح برامج توعوية وتثقيفية للأسر والمجتمع والمشاركة في المسؤولية المجتمعية والفعاليات والأنشطة المختلفة، ونشر الوعي عن طريق المنصات الاجتماعية والإعلامية، وإيجاد حلول وتنوع في البرامج الرياضية النسوية، بالإضافة لبناء وتطوير قدرات نسوية فاعلة تساهم في قيادة العمل التنموي في الإمارة، وتنمية قدرات السيدات والفتيات العلمية والعملية وإيجاد البرامج التي تعزز مهاراتهن وإكسابهن المعارف المتنوعة والمهارات الحيوية.

يذكر أن الفريق يضم: موزة الخابوري منسقة علاقات المراحل السنية لكرة القدم بالنادي، حليمة أحمد الرئيسي، منى سليمان محمد، لطيفة جوهر، ميعاد مصطفى عثمان، سلمى أحمد حسن البغام، أسماء الحرمي، شذى محمد المذكور الطنيجي، عزة محمد راشد الحبسي، مريم الكيبالي، منى يوسف السويدي، مريم حاجي محمد، لمياء زكي، هناء كركبا، سميرة سليمان، عائشة أحمد محمد حسوني، أمل الهاجري، بثينة أحمد، شما سالم عبيد النقبي، شمايل المرزوقي، فاطمة سالم الحوسني.

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