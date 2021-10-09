دبي تعزز السياحة الرياضية ببطولات التحدي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تصدرت بطولات تحدي الثلج وتحدي المرموم للدراجات الهوائية للسيدات وسباق تحدي الإطارات العائلي قائمة الفعاليات التي تقام في دبي خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري وشملت تنظيم 12 فعالية رياضية متنوعة بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، تساهم في تعزيز السياحة الرياضية في دبي بجانب تحفيز الجنسيات المختلفة على المشاركة في الأنشطة الرياضية بدانة الدنيا، وتوزعت الفعاليات في مختلف مناطق دبي المفعمة بالنشاط والحيوية، وشارك فيها مئات المشاركين من مختلف الجنسيات والأعمار من داخل وخارج الدولة.

وفاز الروسي سيرجي بيرلجين بالمركز الأول في منافسات النسخة الـ 12 من بطولة تحدي العوائق الجليدية «تحدي الثلج» الذي أقيم في «سكي دبي» بمول الإمارات، وتضمن السباق العديد من العوائق الجليدية وصلت إلى 24 عائقاً شكلت قمة التشويق والتحدي وتم تصميمها بشكل يتناسب مع قوة السباق ومستويات المشاركين لتضفي على المنافسات المزيد من القوة والحماس، وتنافس المشاركون في التسلق والتدحرج والزحف والقفز والجري مع الأوزان فوق الجليد، في درجة حرارة تبلغ 4 تحت الصفر.، والجدير بالذكر أن البطل يرلجين حضر إلى دبي مع زوجته للمشاركة في تحدي الثلج.

وشهدت النسخة الثانية من «تحدي المرموم للدراجات الهوائية للسيدات» منافسات قوية بين المشاركات والفرق من مختلف الجنسيات من داخل وخارج الدولة من أبرزهم الفريق الكويتي الذي جاء إلى دبي خصيصًا للمشاركة في التحدي الذي نظمته شركة «فت جروب مي» في مضمار القدرة بمحمية المرموم الصحراوية وتحت رعاية موانئ دبي العالمية،

وتضمن التحدي التنافس ضمن فئتين فردي وفريق لمسافتي 40 كيلومترًا، و70 كيلومترًا، وشكل هذا الحدث إضافة مهمة على مستوى التنوع في الرياضات وتخصيص فعاليات في محمية المرموم الطبيعية التي تشهد تنظيم العديد من الفعاليات الرياضية المتنوعة التي تتناسب مع طبيعة المنطقة الرائعة والمناسبة لجميع الرياضات وبالأخص رياضة الدراجات الهوائية حيث تضم المحمية مضمارًا متكاملًا مخصصًا لممارسة هذه الرياضة بأمان، كما يساهم السباق في تعزيز خطط مجلس دبي الرياضي لتمكين المرأة وتنظيم فعاليات مخصصة لها.

حماسة

وشهد «تحدي الإطارات العائلي» مشاركة واسعة من الرجال والسيدات الذين أظهروا حماسة كبيرة للمشاركة في التحدي الذي أقيم لأول مرة ونظمته شركة «فت أون كليك» في منطقة «لاست إكزت» بمحمية المرموم الطبيعية، وتضمن العديد من العوائق المليئة بالتحدي والمغامرة منها رفع الإطارات وسحبها والقفز بين الإطارات المتجاورة، والتدحرج بالإطار العملاق وتجاوز جسر الإطارات والجري، فيما شارك أكثر من 500 عداء في سباق «سوبر سبورت للجري» الذي نظمته شركة سوبر سبورت الرياضية في «ميدان» وتضمن التنافس في 4 مسافات هي 3 و5 و10 و16 كيلومترًا، وشهد السباق مشاركة واسعة من مختلف الجنسيات والأعمار والعديد من المؤسسات ومن أبرزها مؤسسة دو للاتصالات المتكاملة التي شاركت بأكثر من 30 متسابقاً.

بطولة آيبكس للسباحة

ويستضيف مجمع حمدان الرياضي منافسات «بطولة آيبكس للسباحة المفتوحة» التي يشارك فيها أكثر من 650 سباحاً وسباحة من 25 نادياً وأكاديمية كما يشارك منتخب الإمارات في البطولة لاختيار سباحين للمشاركة في البطولة العربية التي تقام في الدولة، وينظم البطولة أكاديمية «آيبكس» الرياضية، ويتنافس السباحون في البطولة في مسافات 50 و100 و200 و400 متر ضمن سباقات السباحة الحرة والظهر والصدر والفراشة والسباحة المتنوعة.

ونظمت شركة 9714 الرياضية «سباق ميناء خور دبي هاربور» للجري لأول مرة في منطقة خور دبي هاربور التي تشهد تطورًا معماريًا كبيرًا، وشارك في السباق عدد كبير من العدائين من كافة المستويات البدنية من المبتدئين والمحترفين ضمن 4 مسافات 3 و 5 و 10 كيلومترات بالإضافة إلى مسافة 1.5 كيلومتر المخصصة للأطفال من عمر 4 إلى 12 سنة، واستمتع المشاركون بالمناظر الخلابة لمياه خور دبي ومحمية رأس الخور.

وتنظم شركة إعمار العقارية بطولة إعمار للاسكواش في صالة مارينا بروميناد للاسكواش وتفتح فيها المشاركة لسكان إعمار مارينا للرجال والسيدات، فيما اختتمت بطولة تيبا المفتوحة للريشة الطائرة التي نظمتها مجموعة تيبا الهندية وأكاديمية «إكسترا سبورت» في مدرسة التفاحة الدولية بدبي كما تتواصل منافسات النسخة الثانية من بطولة «تحدي الكروس فيت» للرجال والسيدات، التي ينظمها ويستضيف منافساتها نادي«ماكس آند إيجل» وأقيمت منافسات فئتي الرجال والمختلط أمس، وتخصص منافسات اليوم للسيدات.

و تقام اليوم فعاليتان هما بطولة فلاي هاي لرفع الأثقال و بطولة العودة إلى سباقات الدراجات الهوائية في مضمار القدرة للدراجات الهوائية، وتستمر منافسات الدوري الهندي الممتاز للكريكت في استاد دبي للكريكت.

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