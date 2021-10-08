نادي النصر يشهر رياضة الجودو وينضم لعضوية الجمعية العمومية للاتحاد

المصدر: وام

وقعت شركة نادي النصر للألعاب الرياضية واتحاد الإمارات العربية للمصارعة والجودو مذكرة تفاهم لإشهار رياضة الجودو واعتمادها ضمن الرياضات الرسمية في النادي، ليصبح بذلك النصر أول أندية دبي دخولا تحت مظلة اتحاد الجودو تمهيدا لتكوين فرق والمشاركة في المسابقات المحلية والدولية.

تم الاعلان عن ذلك رسميا أمس بمقر نادي النصر بحضور محمد جاسم أمين السر العام لاتحاد المصارعة والجودو، وأحمد محمد الجناحي المدير التنفيذي بالوكالة لشركة نادي النصر للألعاب الرياضية، ومنصور الفلاسي عضو مجلس إدارة شركة نادي النصر، كما حضر أيضا من جانب اتحاد الجودو أحمد سليمان البلوشي رئيس لجنة الحكام، وشعبان السيد المدير الفني للاتحاد، والمدرب عماد عبد الجبار حيث تم الاتفاق على كافه التفاصيل الخاصة باعتماد النشاط بعد الاطمئنان على ترتيبات البنية التحتية الشاملة التي أعدتها شركة نادي النصر لانطلاقة اللعبة، وتم في ختام اللقاء تبادل الدروع التذكارية.

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو أن انضمام نادي النصر لأسرة اتحاد الجودو كأول أندية دبي لعضوية الاتحاد مكسب كبير، وإضافة حقيقية للعبة التي تستعد لمرحلة أكثر طموحا خلال الفترة المقبلة، بحسب استراتيجية مجلس إدارة الاتحاد.

وثمن الدرعي جهود مجلس دبي الرياضي برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، التي ساهمت في دعم رياضة الإمارات في مختلف المجالات، معربا عن أمله في أن تشهد رياضة الجودو خلال الفترة القادمة نقلة نوعية مميزة اعتمادا على قطاع المراحل السنية الذي يمثل تواصل الأجيال.

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