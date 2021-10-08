أول ضابط ينال الماجستير في بناء الأجسام واللياقة البدنية في شرطة دبي

المصدر: البيان

نال الرائد سلطان راشد سالم العتبي درجة الماجستير في الأسس العلمية في رياضة بناء الأجسام واللياقة البدنية من أكاديمية الاتحاد الدولي لرياضة بناء الأجسام واللياقة البدنية IFBB، ومقرها إسبانيا، ليكون بذلك أول ضابط ينال الماجستير في هذا المجال على مستوى القيادة العامة لشرطة دبي، في إطار حرصها على تأهيل موردها البشري وتوفير بيئة محفزة على العلم والمعرفة.

وأكد اللواء أحمد ثاني بن غليطة، مدير مركز شرطة الرفاعة، حسبما أفادت شرطة دبي عبر حسابها الرسمي في «فيسبوك»، أنهم يعملون بتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، لدعم كل الموظفين مهنياً وعلمياً، وتوفير بيئة تمنح المزيد من التسهيلات والامتيازات، وتيسر الإجراءات، ليتمكنوا من الحصول على مؤهلات علمية جديدة ومتخصصة، والارتقاء بمستواهم العلمي والفكري بالدراسات والشهادات العليا، وذلك إيماناً منا بأن الكادر البشري هو الثروة الحقيقية للتنمية الشاملة، ووحده القادر على تعظيم الموارد الأخرى.

تعزيز ثقافة بناء الأجسام

بدوره، أكد عبد الكريم محمد سعيد، رئيس مجلس إدارة أكاديمية IFBB الدولية لبناء الأجسام واللياقة البدنية في دولة الإمارات، سفير الاتحاد العربي، ورئيس اللجنة المناقشة لرسالة الماجستير، أن الأكاديمية تفخر بانضمام ضابط من شرطة دبي إلى كوكبة خريجيها، خاصة وأن المجال الشرطي والأمني يتطلب الحفاظ على اللياقة البدنية، والإلمام بالمعلومات الصحية والغذائية اللازمة للتمتع بنمط صحي يعينهم على ممارسة مهامهم، والاستمرار في ممارسة الأنشطة الرياضية، مشيداً بجهود الرائد العتبي ورسالته في رياضة بناء الأجسام واللياقة البدنية، وحرصه على دراسة مجال يندر التخصص فيه، ومنوها بدور الأكاديمية في تعزيز ثقافة بناء الأجسام واللياقة البدنية بالاستناد إلى آخر ما توصلت إليه العلوم والدراسات العالمية في هذا المجال.

تصحيح المفاهيم

من جانبه، أكد الرائد سلطان راشد سالم العتبي، رئيس قسم الشؤون الإدارية في مركز شرطة الرفاعة، أن شرطة دبي حرصت على تذليل كافة العقبات أمامه ليتمكن من نيل شهادة الماجستير في تخصص هو الأول على مستوى القيادة العامة لشرطة دبي، معرباً عن سعادته وتقديره للواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء أحمد ثاني بن غليطة مدير مركز شرطة الرفاعة، على دعمهما، والسماح بمناقشة رسالة الماجستير في مقر عمله، بحضور لجنة المناقشة والسادة الأعضاء.

وأشار الرائد العتبي، إلى أن المفاهيم المغلوطة حول اللياقة البدنية وبناء العضلات وكمال الأجسام، دفعته لدراسة هذا المجال للتخصص فيه وتصحيح تلك المفاهيم بالاستناد إلى الأسس العلمية والمعرفية، منوهاً بأن العديد من المدربين الرياضيين يوجهون المنتسبين بمعلومات استنبطوها بالخبرة المكتسبة، وليس بناء على علم واضح ومحدد يعتمد على دراسة أعضاء الجسم وأثر التمارين على كل عضو، وهو ما قد يؤدي إلى نتائج وخيمة وإصابات مؤقتة أو دائمة.

الاستناد إلى العلم

وأكد أن المدرب الرياضي عليه الإلمام بكل إجراءات السلامة العامة والوقاية، ومبادئ التدريب الأساسية والمتوسطة والمتقدمة، ومبادئ علم التغذية، وعلم وظائف الأعضاء، وعلم التشريح العضلي، وجهاز الغدد، والخلية العضلية، ومصادر الطاقة، والألياف العضلية والأجهزة الحيوية، وغيرها من العلوم الأخرى، مع مراعاة الاختلافات الصحية بين شخص وآخر، وأثر التمارين عليه، تفاديا لحدوث مضاعفات قد تضر المنتسب، وتسبب إعاقة جسدية له، أو تضر بصحته القلبية أو عظامه وعضلاته.

وبيّن الرائد سلطان العتبي أنه يطمح في المستقبل إلى توظيف مجال دراسته في شرطة دبي، مشيراً إلى أنه يتطوع في وقت فراغه بالعمل مع مدربي شرطة دبي على تأهيل زملائه ومدهم ببرامج تدريبية وغذائية صحية، تعزز لياقتهم البدنية وتساعدهم على بناء عضلات وفق أسس علمية صحيحة، منوهاً بحصوله على رخصة اعتماد دولية متقدمة كمدرب دولي من أكاديمية الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية IFBB.

مناقشة الرسالة

يُذكر أن الرائد سلطان راشد العتبي، ناقش رسالة الماجستير في مركز شرطة الرفاعة، أمام اللجنة المختصة برئاسة عبد الكريم محمد سعيد، رئيس مجلس إدارة الأكاديمية، سفير الاتحاد العربي، وكل من زايد الجلاف نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام، والمهندس وليد عبد الكريم، كبير المحاضرين، مدير الشؤون الفنية، والحكم الدولي، جاسم اشكناني، مدير الشؤون الإدارية، والدكتور وسام عبد الكريم، مدير الشؤون القانونية، والمحاضر الدولي، صلاح طاهر، رئيس اللجنة العلمية بالأكاديمية، والسيد راشد الزعابي، مسؤول الأكاديمية بأبوظبي، وعدد كبير من المسؤولين والمهتمين بشؤون بناء الأجسام.

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